EliteBook Dragonfly es el nuevo convertible de HP y ofrece todo lo que puede esperar un profesional de negocios o en general un usuario que busque gama premium en términos de movilidad, seguridad y autonomía.

El apellido ‘libélula’ del EliteBook Dragonfly ya indica por donde van los tiros de un modelo extremadamente delgado y con un peso por debajo de la barrera del kilogramo que lo sitúa en el top de ligereza de convertibles premium, gracias al uso de materiales como el magnesio que promete además resistencia a golpes y caídas gracias a su certificación grado militar MIL-STD 810G.

Su diseño convertible es conocido, con un sistema de bisagras que permite girar la pantalla hasta 360 grados para favorecer varios modos de uso, desde ultrabook a tablet. HP ofrece tres pantallas a montar en este equipo. Todas son IPS multitáctiles con 13,3 pulgadas de diagonal y protegidas por Gorilla Glass 5 y van desde una base con resolución FHD y 400 nits de brillo a una 4K HDR400 y 550 nits, pasando por otro panel FHD, pero que ofrece hasta 1.000 nits de brillo y el filtro de privacidad Sure View de HP.

También son variadas las opciones de procesamiento empleando la octava generación de procesadores de Intel, desde un Core i3 hasta el Core i7-8565U y con posibilidad de montar las variantes vPro. Se acompaña de 16 Gbytes de memoria RAM y almacenamiento interno que puede sumar los 2 Tbytes con unidades de estado sólido SATA o PCIe.

A pesar de su delgadez y ligereza, el EliteBook Dragonfly ofrece una conectividad bastante completa, comenzando por el soporte a Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0; con dos puertos Thunderbolt 3; un USB 3.1 adicional; una salida HDMI; conectores para audio y una Nano SIM externa que le permite soportar redes de banda ancha LTE-4G.

Además de una webcam estándar con obturador incorporado, puede montar una cámara IR con soporte para Windows Hello en tareas de seguridad que se suma a un sensor de huellas dactilares. Como el resto de la serie de convertibles de HP, soporta lápices ópticos e incluye un HP Active Pen.

Mención especial para el apartado de la autonomía ya que dependiendo de la pantalla utilizada puede ascender hasta las 24 horas. También está bien cuidado el apartado del audio de la mano de Bang & Olufsen, con cuatro altavoces y sistemas de reducción de ruido, además del apartado de la seguridad, con la mencionada pantalla de privacidad Sure View, Sure Sense, Sure Recover y otras características de seguridad y gestión grado empresarial.

HP EliteBook Dragonfly puede preinstalar Windows 10 Home/Pro o entregarse con FreeDOS. Estará disponible el 25 de octubre a partir de 1.549 dólares y es una buena muestra de la nueva generación de convertibles profesionales/premium.