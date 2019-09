Fortnite sigue perdiendo espectadores a un ritmo alarmante

Cuando hablamos del panorama actual de los videojuegos, es casi imposible no hablar de Fortnite. Y es que logró no sólo establecerse como un referente dentro de su género, sino que logro convertirse en una de las comunidades más grandes de la industria.

Sin embargo, y pese a que el juego se encuentra en una constante evolución, el paso de los años siempre acaba pasando factura, y parece que finalmente la «burbuja» de Fortnite está por estallar.

Y es que hoy en día, además de los propios jugadores, gran parte del sector se basa en la retransmisión y los espectadores del mismo. Así pues, según se puede apreciar en la web de métricas Twitch Traker, Fortnite se encuentra actualmente en una de sus peores rachas, no sólo habiendo abandonado su puesto como líder de retransmisiones en Twitch, sino que incluso estaría peleando por mantenerse en el podio con apenas 60.000 espectadores diarios, unas cifras que no se veían desde el pasado enero de 2018.

Si bien el éxito de otros juegos como Apex Legends o Teamfight Tactics ha sido algo efímero, tanto League of Legends como World of Warcraft (ahora con la vuelta de World of Warcraft: Classic) se mantienen como los pilares del streaming, siendo dos de los juegos más retransmitidos en todo el mundo.

Y es que el juego gratuito de Epic Games ha llegado incluso a estar por debajo de la categoría «Just Chatting», una nueva vertiente en la que los streamers pasan el rato hablando con sus espectadores.

¿De dónde viene la bajada de Fortnite?

Lo primero es destacar que estos datos datos son exclusivos de esta plataforma de streaming, por lo que no sabemos si actualmente esta bajada se estaría produciendo realmente a nivel general.

Y es que además de una posible pérdida de interés por el propio juego, cabe destacar la salida de dos conocidos streamers, Tyler Blevins y Tyler Tenney, más conocidos como «Ninja» y «Tfue».

Debido a algunas diferencias con la compañía, y muy posiblemente a una mejora de sus condiciones, Ninja anunció recientemente un de plataforma para empezar a subir sus nuevos contenidos en Mixer, la plataforma de Microsoft.

Si ya de por sí este cambio supuso un fuerte impacto en las visitas a Twitch, siendo Ninja uno de los mayores referentes streaming de Fortinte, un fatídico error en la plataforma provocó que la página del jugador comenzase a mostrar enlaces a contenidos no apropiados y páginas web para adultos. Algo que el propio Tyler denunció como una venganza personal, y que acabó provocando un rechazo todavía mayor entre sus seguidores.

Por su parte, el caso de Tfue pasa por un descanso general, apartándose por completo de las plataformas de streamings por un tiempo, por lo más que una migración, sí podría implicar una bajada real entre los espectadores.

Con un género cada vez más sobrecargado, y una gran lista de lanzamientos para este final de año, ¿podríamos estar ante el declive de los Battle Royale y el final de Fortnite?