Novedades VOD 38/19: ¡El ‘(Des)encanto’ vuelve a Netflix!

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y los lanzamientos son como de costumbre irregulares entre las distintas plataformas, pero hay sorpresas agradables y un par de cosillas que gustarán a los amantes de la tecnología. ¡Comenzamos!

Netflix

Netflix la lleva esta semana y no solo por ausencia de contrincante, sino porque viene con una oferta interesante que incluye una serie de animación para adultos, tal y como sucedió la semana pasada.

(Des)encanto

¡Sí, señor! Por fin estrena Netflix la segunda temporada de (Des)encanto, la serie de animación de Matt Groening que nos traslada a una Edad Media fantástica en la que seguiremos las aventuras de la princesa Bean y sus dos inseparables camaradas, Elfo y Luci… Más o menos, porque si viste cómo terminó la primera parte, ya te imaginarás cómo tiene que continuar la historia. Pero tranquilo, que aquí no hay spoilers. Si aún no has visto nada de esta serie, no le des al play del tráiler; mejor vete a Netflix y empiézala desde el principio, porque puede que no sea Los Simpsons o Futurama, pero de verdad que vale la pena. Con (Des)encanto arrancó esta sección y se ha hecho esperar su regreso, así que… ¡Al ataque!

Criminal

«Doce historias criminales únicas, cuatro países, una sola oportunidad para averiguar la verdad«. Así introduce Netflix una de sus apuestas originales más curiosas, y es que no hay un sola Criminal, sino cuatro: Criminal: Alemania, Criminal: España, Criminal: Francia y Criminal: Reino Unido; cuatro series a tres capítulos cada una sobre interrogatorios policiales. ¿Valdrá la pena el mezcladillo? Habrá que verlo para juzgarlo, pero parece que a la crítica está entrándole bien. A continuación el tráiler de Criminal: España, que para eso estamos donde estamos.

Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates

Para terminar con los destacados de Netflix, Inside Bill’s Brain: Decoding Bill Gates, una nueva serie documental que como ya adelantamos hace un par de semanas y como su nombre indica, se adentra en la mente y figura del cofundador de Microsoft. Sobran más palabras.

Más contenidos exclusivos:

Entre dos helechos: La película , comedia del programa de entrevistas del mismo nombre.

, comedia del programa de entrevistas del mismo nombre. Fastest Car (T2), más velocidad y glamur en este programa sobre carreras de coches tuneados.

(T2), más velocidad y glamur en este programa sobre carreras de coches tuneados. Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom , película biográfica mexicana sobre el concierto que dio la banda en la cárcel para rememorar a Johnny Cash.

, película biográfica mexicana sobre el concierto que dio la banda en la cárcel para rememorar a Johnny Cash. Los últimos frikis del mundo (T1), serie de animación juvenil con un apocalipsis zombi en el instituto.

(T1), serie de animación juvenil con un apocalipsis zombi en el instituto. Sebastian Maniscalco: What’s Wrong with People? , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Vagabond (T1), serie coreana de acción.

(T1), serie coreana de acción. Vera: Trucos y calabazas, capítulo especial de esta serie animada para los más peques de la casa.

Nuevos capítulos:

Arthdal Chronicles (T1)

Historias de Chesapeake (T4)

Entra en catálogo:

45 revoluciones

Annabelle (T1)

Avengement

Daniel el travieso

Hasta los dientes

Historias de San Valentín

La Lego Ninjago película

La víctima número 8 (T1)

Las del hockey (T1)

Pesadilla en Elm Street (El origen)

Phone Swap

Spirit: Cabalgando en libertad (T3-T4)

The CEO

The Treasure

Wild Wild West

HBO

En HBO encontrará lo de siempre: los nuevos capítulos de sus series en emisión y una nueva que se suma a la parrilla.

Room 104

El estreno de HBO para esta semana es la tercera temporada de Room 104, uno de esos experimentos de que la cadena tira de vez en cuando que discurre entre el misterio y la comedia, todo sin salir de una misma habitación de hotel.

Nuevos capítulos:

A Black Lady Sketch Show (T1)

Ballers (T5)

Beforeigners (T1)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Our Boys (T1)

Pico De Neblina (T1)

Preacher (T4)

Succession (T2)

The Deuce (T3)

The Righteous Gemstones (T1)

Entra en catálogo:

Bob Esponja (T7-T9)

En tierra hostil

Kill Bill: Volumen 2

La Lego Ninjago película

Rick y Morty (T1-T3)

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video va un poco en la línea de HBO, pero sin nuevos capítulos que valgan. Lo que sí estrena es una nueva serie original, al tiempo que hincha su catálogo con un buen montón de películas.

The Family Man: Agente Antiterrorista

La serie es The Family Man: Agente Antiterrorista, serie de drama e intriga india que, por primera vez desde hace mucho tiempo, Amazon Prime Video estrena como debe, doblada y subtitulada al español.

Entra en catálogo: