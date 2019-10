Chrome avisará directamente de las cuentas online comprometidas

Si bien Google es criticada por muchos defensores de la privacidad, no es menos cierto que dedica grandes esfuerzos en mejorar la seguridad y a veces hasta la propia privacidad de sus usuarios. Uno de los movimientos más importantes en este sentido realizados en este 2019 ha sido la extensión Password Checkup para Chrome, que en esencia es un intento de facilitar la utilización del servicio del mismo nombre.

Password Checkup es un servicio que permite a los usuarios de Google comprobar si una combinación de la cuenta de Gmail y una contraseña ha sido comprometida en otros servicios o webs. La extensión para Chrome fue un avance al incluir alertas para notificar cuanto antes de que una cuenta se ha visto comprometida. Ahora el gigante de Mountain View quiere ir un paso más allá e incluir Password Checkup como una característica del propio Chrome (y posiblemente también de Chromium) con el fin de mejorar la protección de sus usuarios, aunque obviamente con el precio de atarse a su ecosistema.

Esto quiere decir que en un futuro cercano, si se inicia la sesión en el navegador, Chrome avisará cuando una cuenta registrada en otro servicio con el correo de Gmail se ha visto comprometida, además de advertir sobre contraseñas duplicadas y cuando se necesita fortalecer alguna. Esta característica no es en sí nueva, sino que ya es ofrecida por algunos gestores de contraseñas como LastPass. Sin embargo, el movimiento de Google sigue siendo igualmente acertado debido a que pone esto a disposición de forma out of the box, sin necesidad de más acciones por parte del usuario además del inicio de sesión con la cuenta de Gmail en Chrome.

La mayoría de los usuarios usan una o dos cuentas de correo electrónico a las que vinculan todos los sitios web y servicios en los que se registran, llegando a acumular decenas de cuentas de pertenecientes a redes sociales, foros, tiendas electrónicas, etc. Facilitar la disposición de Password Checkup puede terminar ahorrando o minimizando las consecuencias de graves incidencias al avisar al usuario de forma diligente.

Los usuarios más impacientes pueden habilitar Password Checkup desde el canal Canary de Chrome mediante la URL “chrome://flags/#password-leak-detection” (Password Leak Detection).