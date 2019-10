Android tiene un acusadísimo problema con la fragmentación. Esto trae dos graves consecuencias para los usuarios: primero, posible pérdida de compatibilidad con las versiones más recientes de las aplicaciones; y segundo, los agujeros de seguridad que se van acumulando y no son parcheados al no haber soporte oficial para el dispositivo.

Posiblemente con la intención de mitigar un poco el problema de la fragmentación, XDA Developers ha recogido que Google quiere obligar a todos los fabricantes de smartphones que quieran obtener su sello de autoridad a instalar Android 10 en todos los dispositivos que sean lanzados al mercado a partir del 31 de enero de 2020, día en que se cerrará la puerta a lanzar nuevos dispositivos con Android 9.

Si bien lo lógico es pensar que los fabricantes de smartphones incluyen la última versión estable de Android disponible, muchos no lo hacen así y terminan preinstalando en sus dispositivos versiones antiguas. La documentación de Google describe los plazos en los que los OEM pueden enviar compilaciones de software a Google para obtener la aprobación para la distribución de GMS (Servicios Móviles de Google), el paquete de aplicaciones oficiales del gigante de las búsquedas, de las que se puede destacar la tienda Play Store. Para que un dispositivos sea certificado para GMS tiene que cumplir una serie de requisitos además de introducir una determinada versión de Android a partir de una determinada fecha.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este movimiento solo busca minimizar un problema que desbordó a Google hace muchos años, ya que no significa que más dispositivos antiguos vayan a ser actualizados a Android 10, forzando a muchos usuarios (puede que la mayoría) a tener que recurrir a unas roms personalizadas que en la mayoría de los casos no son fáciles de instalar para los usuarios comunes si no quieren renovar el móvil o la tablet que están usando.