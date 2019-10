Andy Rubin presenta «Project GEM», un smatphone diferente

Andy Rubin, el conocido creador del sistema operativo Android, acaba de mostrar las primeras imágenes de un curioso prototipo de teléfono inteligente llamado Project GEM, y que apunta a ser el próximo lanzamiento bajo su marca Essential.

Y es que tras el anunció de no continuar con la producción del Essential PH-1, y pese a la cancelación del Essential PH-2, la compañía reiteró la promesa de lanzar de un nuevo dispositivo.

Con poco más que unas fotos y un vídeo, por el momento sólo podemos confirmar la presencia de una cámara principal única y un lector de huellas en la parte trasera, así como la presencia de una cámara frontal perforada situada en la parte superior izquierda de la pantalla, que irá acompañada de la posibilidad de activar un notch rectangular para cubrir la parte superior completa.



De hecho, es el propio Rubin el que menciona en una de estas publicaciones que este terminal contará con «una nueva interfaz de usuario (UI) para un factor de forma radicalmente diferente«, y que funcionaría por supuesto sobre un sistema operativo Android.

Aunque por el momento no se ha dado a conocer ninguna de sus medidas, según podemos apreciar en las fotografías en las que se ve el móvil sujeto en la mano, el largo parece no distar demasiado con respecto a los modelos actuales, mientras que el ancho total se quedaría reducido a la mitad.

New UI for radically different formfactor pic.twitter.com/Es8hFrTuxx

— Andy Rubin (@Arubin) October 8, 2019