Huawei retoma el lanzamiento del smartphone plegable Mate X

El smartphone plegable Mate X llegará al mercado a finales de octubre después de varios retrasos, según confirma el presidente de Huawei a medios chinos. El lanzamiento estará limitado en número de unidades y países (de momento solo en China) y se producirá tras implementar algunos cambios para reforzar el terminal.

Mate X fue la gran novedad de la conferencia de Huawei en el congreso mundial de móviles de Barcelona. Fue presentado tras el anuncio del Galaxy Fold de Samsung y estaba destinado a ser su máximo competidor entre otros modelos anunciados que abrían la era de los dispositivos plegables, los de doble pantalla o los que apostaban por una sola aprovechando las nuevas tecnologías de pantallas flexibles.

Huawei Mate X es de estos últimos y goza de su propio diseño frente al modelo tipo libro de Samsung, con una sola pantalla flexible que se pliega a la inversa (hacia afuera) y permite pasar de smartphone a tablet (o viceversa) de un manera rápida y sencilla. Este tipo de diseño elimina la necesidad de una pantalla secundaria como la que tiene el Galaxy Fold y hace que parezca más usable como móvil inteligente. También es más grande que el Fold, con ocho pulgadas cuando esté desplegado en el modo tablet y dos pantallas de 6,6 y y 6,3 pulgadas respectivamente, cuando esté plegado.

El lanzamiento del Mate X ha sido retrasado en dos ocasiones. No se conoce si el anuncio oficial se adelantó a la capacidad de Huawei de comercializarlo o si la compañía descubrió algún tipo de problema o ajuste técnico adicional para evitar los fallos que experimentó Samsung con el Galaxy Fold. O si el bloqueo de Trump a Huawei retrasó los planes originales.

Ahora, parece que el momento ha llegado. Según las fuentes, Huawei ha aprovechado estos meses para incorporar un chipset más avanzado (Kirin 990 sobre el Kirin 880 previsto) y para realizar algunos cambios en el diseño, como un botón que liberará al Mate X de su pliegue para evitar que se aplique una fuerza excesiva para abrir el terminal. No se conoce si se han realizado otros cambios principalmente en la pantalla y bisagra, puntos clave de este tipo de diseños.

Tiene un aspecto impresionante, no hay duda, e incorpora 5G, pero no tiene soporte para los servicios de Google y su precio se eleva a 2.299 euros. Como decíamos del modelo de Samsung, las novedades tecnológicas se pagan y está claro que de momento no está enfocado ni al alcance de todos los mortales. Huawei lo fabricará y distribuirá de manera limitada en el lanzamiento y evaluará su recepción. Este tipo de conceptos está en pañales y es seguro que las nuevas generaciones contarán con un diseño más pulido y robusto, además de precios más contenidos.