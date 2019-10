Las próximas rebajas de Steam ya tienen fecha

Las fechas de las próximas rebajas de Steam para lo que resta de año han sido filtradas por Steam Database. Es todo un especialista en adelantar información de todo lo que sucede en la plataforma digital de Valve y goza de amplia credibilidad por la fiabilidad de sus publicaciones.

Además, el anuncio llega de la información interna que Valve traslada a los propios desarrolladores. Aunque la firma les pide que no lo hagan público las filtraciones se siguen sucediendo. Como de costumbre, este tipo de promociones será una buena oportunidad para comprar con descuento ese juego que tienes pendiente de adquirir.

Próximas rebajas de Steam

Valve realizará tres promociones en lo que resta de año, aunque la mejor tanto en número de juegos como en valor de los descuentos será la última. A saber:

Oferta de Halloween : desde el lunes 28 de octubre hasta el viernes 1 de noviembre (5 días de descuentos).

: desde el lunes 28 de octubre hasta el viernes 1 de noviembre (5 días de descuentos). Oferta de Otoño : desde el martes 26 de noviembre hasta el martes 3 de diciembre (7 días de descuentos).

: desde el martes 26 de noviembre hasta el martes 3 de diciembre (7 días de descuentos). Oferta de Invierno: desde el jueves 19 de diciembre hasta el jueves 2 de enero (14 días de descuento).

Como decíamos, la «Oferta de Invierno» es la más atractiva ya que -junto con la de «Verano»- suele ser la mayor de todo el año, tanto en descuentos como en el número de los títulos que ofrece Valve. Y será una buena oportunidad. Para tener una idea del grado de promoción, citar que en las últimas ofertas de verano, Valve rebajó juegos como Rise of the Tomb Raider un 85%; Dark Souls III un 75%; The Witcher 3: Wild Hunt un 70%; Call of Duty: Infinite Warfare un 60% o Assassin’s Creed Odyssey un 50%, como ejemplo de los muchos títulos en oferta.

Por si quieres prepararte para las rebajas de Steam, te recomendamos actualizar la «lista de deseos» de Steam, marcar el calendario y buscar en SteamDB los precios de los juegos. Por aquí te confirmaremos las fechas en cuento Valve las haga oficiales y una amplia selección de los mejores juegos y descuentos.