Novedades VOD 43/19: ‘Watchmen’, los vigilantes resurgen en HBO

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y retomamos la senda de los contenidos fantásticos, nuestros preferidos, tras un par de findes en los que, a la fuerza, nos hemos ido por otros derroteros. Además, lo hacemos con…

HBO

Con HBO, sí, y esta vez no por ausencia de rival sino por méritos propios, aunque ello signifique contar con un solo lanzamiento original para esta semana. Por lo demás, los nuevos capítulos de sus series en emisión y un poco de relleno para el catálogo.

Watchmen

Del cocreador de Perdidos (Lost) y The Leftovers llega a HBO el primer capítulo de la primera temporada de Watchmen, la serie basada en el cómic del británico Alan Moore que ya tuvo una muy bien considerada adaptación en forma de largometraje hace una década, y que ahora retoma la trama a modo de secuela. Watchmen traslada al espectador a un universo alternativo en el que, ¡oh, sorpresa!, existen los superhérores. Pero no te estreses, porque al igual que sucedió con la genuina The boys de Amazon Prime Video, pero casi al revés narrativamente hablando, no es la típica historia de superhéroes. La crítica, además, la ha recibido con muy buenas impresiones. Como con el resto de contenidos originales de HBO, a capítulo por semana.

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Batwoman (T1)

El padrino de Harlem (T1)

Embrujadas (T2)

Get Shorty (T3)

La vida secreta de las parejas (T2)

Legacies (T2)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Room 104 (T3)

Stumptown (T1)

Succession (T2)

Supergirl (T5)

The Deuce (T3)

Entra en catálogo:

El nuevo mundo

¡Enrrólate, Scooby-Doo! (T2)

Gomorra (T4)

Locura padre

My Little Pony: La película

Victor and Valentino (T1)

xXx

Netflix

Hay cosas que no cambian y una de ellas es que Netflix es con mucha diferencia la que más contenidos originales o exclusivos estrena, de los cuales destacamos…

Yo soy Dolemite

Los más llamativo de la semana en Netflix -que no lo mejor, ese es otro tema- es Yo soy Dolemite, un dramedia en el que el imitador inimitable de Eddie Murphy se pone en la piel del tal Dolemite, un proxeneta que al parecer dio de que hablar en la década de los setenta del pasado siglo. Y, a juzgar por las primeras críticas que van apareciendo, no es tan mala como parece a priori, sino lo contrario.

Daybreak

En un terreno más desenfadado si cabe se encuadra Daybreak, una nueva serie juvenil de Netflix que a diferencia de los últimos bodrios, promete ser más entretenida a costa de un fin del mundo en el que los adolescentes son los que mandan… Porque son los únicos que quedan.



Serpiente de cascabel

Y ya pasando a algo más serio, pero no por ello menos fantasioso, Serpiente de cascabel se revela como un thriller más de Netflix de los de ver una vez y sanseacabó, en esta ocasión con una madre dispuesta a todo por devolver un favor de vida o muerte. Es decir, vida a cambio de muerte, el intercambio equivalente de rigor.

Más contenidos exclusivos:

Bailando con los pájaros , documental de aves.

, documental de aves. BoJack Horseman (T6), nueva temporada de esta popular serie de animación para adultos.

(T6), nueva temporada de esta popular serie de animación para adultos. Breakfast, Lunch & Dinner (T1), programa de gastronomía y viajes.

(T1), programa de gastronomía y viajes. Cámara de terror (T1), programada de bromas pesadas que ya viendo el tráiler huele a…

(T1), programada de bromas pesadas que ya viendo el tráiler huele a… El despertar de Motti Wolkenbrunch , dramedia suizo de amoríos y choques culturales.

, dramedia suizo de amoríos y choques culturales. El legado de un lunático , documental sobre el productor teatral Wynn Handman.

, documental sobre el productor teatral Wynn Handman. El método Kominsky (T2), nueva temporada de las vicisitudes de la pareja de viejas glorias (Michael Douglas, Alan Arkin) más en forma de Netflix.

(T2), nueva temporada de las vicisitudes de la pareja de viejas glorias (Michael Douglas, Alan Arkin) más en forma de Netflix. Greenhouse Academy (T3), o más contenidos para adolescentes, esta vez en tono de drama.

(T3), o más contenidos para adolescentes, esta vez en tono de drama. Hermandad (T1), drama criminal brasileño.

(T1), drama criminal brasileño. Jenny Slate: Stage Fright , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Monzón (T1), serie argentina sobre el campeón de boxeo patrio Carlos Monzón.

(T1), serie argentina sobre el campeón de boxeo patrio Carlos Monzón. The Lies Within (T1), drama policíaco coreano.

Nuevos capítulos:

En pocas palabras (T2)

Rhythm + Flow (T1)

The Good Place (T4)

Vagabond (T1)

When the Camellia Blooms (T1)

Entra en catálogo:

Arrow (T7)

Brigada Costa del Sol (T1)

Heidi, bienvenida a casa (T1)

Kubo y las dos cuerdas mágicas

Locura padre

My Country: The New Age (T1)

(T1) Revenge of the Pontianak

The Lies Within

Amazon Prime Video

Para terminar, los usuarios de Amazon Prime Video se tendrán que conformar una semana más -con excepciones recientes, que las ha habido- con un montón de pelis de relleno, aunque las hay interesantes, como la primera parte del remake de It, ideal para ver estos días de Halloween; y con The Purge en emisión.

Nuevos capítulos:

The Purge (T2)

Entra en catálogo: