Novedades VOD 30/19: ‘The Boys’, los superhéroes no son bienvenidos en Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y más sitios, aunque estos tres suelen llevarse la palma. Lo cierto, no obstante, es que no solemos traer lo mejor, sino prácticamente todo lo que sale, así que revisa bien que siempre hay algo interesante que ver.

Amazon Prime Video

Casi dos meses sin recibir nada potente de Amazon Prime Video, hablando de contenido originales. Lo último fue Good Omens y ahora le sigue otra apuesta de la plataforma por el género fántástico de acción; además de, como suele ser habitual, un montonazo de entradas en catálogo. A destacar las tres temporadas de Mr. Robot o Ghost in the Shell: El alma de la máquina.

The Boys

The Boys es la nueva serie original de Amazon Prime Video, una adaptación del cómic de superhéroes de Garth Ennis encabezada por el neozelandés Karl Urban cuya oferta gira en torno a la acción, la comedia cínica y la casquería. Superhéroes hasta en la sopa, sí; con la diferencia -si es que aún persiste tal diferencia- de que esta no sería la típica historia de superhéroes. De hecho, los superhéroes están sobrevalorados y hay que hacer algo al respecto. De eso va The Boys, sobre la que Amazon ha adelantado que tendrá al menos una segunda temporada. Como The Tick, pero a lo bestia.

Nuevos capítulos:

Señoras del (h)AMPA (T1)

Entra en catálogo:

Atrapado por amor

Contrato mortal

Dando La Nota 3

Descubriendo a Nina (T1)

Días de fútbol

El asesinato de Richard Nixon

El bastardo

El cuerpo del delito (T1-T3)

El Dr. T y las mujeres

El desván

El grito 3

El mercader de Venecia

El pájaro loco – La película

Elephant White (Objetivo Bangkok)

Entre mujeres

Gangs of New York

Ghost in the Shell: El alma de la máquina

Hesher

Hispania (T1)

Historia de un crimen

Inferno

Invicto

La flor del mal

La mecánica del corazón

La vida ante sus ojos

La última gran estrella

Lady Macbeth

Little boy (El gran Pequeño)

Los amores cobardes

Los conspiradores

Los Pitufos: La Aldea Escondida

Lovelace

Madres e hijas

Monsieur Chocolat

Mr. Robot (T1-T3)

Negocios de guerra

Pequeñas mentiras sin importancia

Red/Oscura (T1)

Rock dog. El poder de la música

Smitten

Straight A’s (Todo queda en familia)

Territorio prohibido

The Killing Room

The Romantics

Torremolinos 73

Un amor de lluvia

Netflix

Netflix sigue un poco paradita para lo que nos tiene acostumbrados, o quizás está regulando más lo que saca. Sea como fuere, llega con un par de lanzamientos dignos de mención y para quienes aún no la hayan visto, añade a su catálogo Blade Runner 2049, pocos días después de conocer el fallecimiento de Rutger Hauer, el inolvidable replicante Roy Batty.

Otra vida

Para los fans de la ciencia ficción y los primeros contactos con seres de otros mundos, Netflix estrena Otra vida, una serie que huele a otras tantas historias del estilo, aunque no parece estar siendo del gusto de la crítica. Al frente, otro icono del género: Katee Sackhoff, la intrépida y belicosa capitán Kara «Starbuck» Thrace de esa obra maestra llamada Battlestar Galactica.

El gran hackeo

El segundo y último lanzamiento exclusivo de Netflix que destacamos esta semana está muy relacionado con estos mundos tecnológicos que tanto nos gustan: El gran hackeo, un documental sobre el escándalo de Cambridge Analytica protagonizado por Facebook el año pasado y que de momento se ha saldado con una multa de 5.000 millones de dólares para la red social.

Más contenidos exclusivos:

El hijo , thriller psicológico argentino sobre una paternidad más oscura de lo esperable.

, thriller psicológico argentino sobre una paternidad más oscura de lo esperable. Girls With Balls , comedia de terror sobre… una chicas con «pelotas», sí.

, comedia de terror sobre… una chicas con «pelotas», sí. La peor bruja (T3), nueva entrega de esta adaptación juvenil de una de las historias que bien podrían haber inspirado a Harry Potter.

(T3), nueva entrega de esta adaptación juvenil de una de las historias que bien podrían haber inspirado a Harry Potter. Madres trabajadoras (T2), comedia canadiense sobre unas madres a las que se les ha acabado el permiso de maternidad.

(T2), comedia canadiense sobre unas madres a las que se les ha acabado el permiso de maternidad. My First First Love (T2), comedia romántica juvenil surcoreana.

(T2), comedia romántica juvenil surcoreana. Oh My Ghost (T1), sucesos paranormales y romance es lo que trae esta serie tailandesa.

(T1), sucesos paranormales y romance es lo que trae esta serie tailandesa. Señores de la droga (T2), continía la serie documental con el tema favorito en Netflix: narcotraficantes chungos.

(T2), continía la serie documental con el tema favorito en Netflix: narcotraficantes chungos. Sugar Rush (T2), nueva entrega de este concurso de repostería.

Nuevos capítulos:

Arthdal Chronicles (T1)

Chief of Staff (T1)

Comedians in Cars Getting Coffee (T1)

Designated Survivor: 60 Days (T1)

One Spring Night (T1)

Entra en catálogo:

Blade Runner 2049

Boi

Danmachi: ¿Qué tiene de malo intentar ligar en una mazmorra? (T1)

Eerie

Home: Hogar dulce hogar

La guerra contra las mujeres

La vida es muy corta Episodio Especial

Las aventuras del Gato con Botas (T1-T6)

My Hotter Half (T1)

Power Rangers Dino Charge (T1)

Sleepless Society: Nyctophobia (T1)

Steins;Gate (T1)

Sword Art Online La película: Ordinal Scale

HBO

HBO sigue a su ritmo, que es el de nuevo capítulo por semana de sus series en emisión. Por lo demás, añade a catálogo un puñado de pelis y estrena un nuevo documental.

¿Quién mató a Garrett Phillips?

¿Quién mató a Garrett Phillips? es un nuevo documental original de HBO, que la cadena ha publicado en en dos partes. Trata sobre un suceso que conmocionó a Estados Unidos a principios de década: el asesinato en 2011 de un niño de 12 años y la investigación posterior.

Nuevos capítulos:

Big Little Lies (T2)

Claws (T3)

Divorce (T3)

El cuento de la criada (T3)

El jardín de bronce (T2)

El pionero (T1)

Euphoria (T1)

Gosta (T1)

Grand Hotel (T1)

Jett (T1)

Krypton (T2)

Los Espookys (T1)

Pose (T2)

Siren (T2)

Snowfall (T1)

Entra en catálogo: