Disney+ sorprende renovando su catalogo de lanzamiento

Hace apenas unas horas, Disney publicaba en Twitter una importante actualización para Disney+, su próxima plataforma de retransmisión de series y películas, con la nueva inclusión de prácticamente todas los títulos de Marvel, la primera versión 4K de la trilogía original de Star Wars, y el anuncio de varios adelantos de disponibilidad inmediata para el mismo día de lanzamiento.

Así pues, aunque seguiremos sin contar con la presencia de los títulos de calificaciones para adultos como «Deadpool», finalmente se incluirán las tres entregas de la saga Iron Man, las dos primeras entregas de Thor (echándose en falta la más reciente Thor Ragnarok), la saga completa de Capitán América, las dos películas de Guardianes de la galaxia, la primera entrega de Ant-Man, Doctor Strange, Capitana Marvel, y las tres entregas de Los Vengadores, incluyendo la taquillera «Vengadores: Endgame».

From #IronMan to #AvengersEndgame, see the Marvel Studios titles that will be available to stream starting tomorrow on #DisneyPlus—including "Expanding the Universe," a new look at the original series coming to the service.

Look out for more titles to be announced soon. (1/4) pic.twitter.com/paXlwJcObH

