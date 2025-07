Se confirma la segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners

Parece mentira, pero ya han pasado cerca de tres años desde el estreno de Cyberpunk: Edgerunners, una serie que, como ya nos dejaba claro su nombre, se relacionada de manera muy directa con Cyberpunk 2077. Y hay que reconocer que fue, como mínimo, una apuesta de lo más audaz, pues se empezó a trabajar en la misma en un momento en el que la imagen del, entonces reciente lanzamiento, título de CD Projekt Red estaba, merecidamente, por los suelos. Ojo, eso sí que hablo del momento en el que se empezó a trabajar en ella, no de cuando se produjo su estreno.

Como seguramente recordarás, la llegada de Cyberpunk 2077 al mercado fue, en pocas palabras, un desastre. La versión para PC estaba plagada de bugs, las que se dirigían a la anterior generación de consolas (recordemos que la generación actual debutó prácticamente al mismo tiempo que el juego) daban vergüenza ajena, al punto que Microsoft, Sony y algunas tiendas decidieron empezar a permitir devoluciones, faltaba mucho de lo que el estudio había ido prometiendo antes de su lanzamiento… en fin, un desastre que hizo historia.

La primera temporada de Cyberpunk: Edgerunners llegó, sin embargo, cuando la situación ya estaba empezando a mejorar sustancialmente. CD Projekt Red se puso las pilas tras el gran fiasco inicial y, en febrero de 2022, lanzaron la actualización 1.5, que marcó un punto de inflexión. Y fue cuatro meses después, en junio de ese mismo año, cuando Netflix publicó este anime que, aunque no directamente relacionado con la trama del juego, sí que sirvió para sumar aún más popularidad (de la buena) a Cyberpunk 2077.

David ha muerto. 💀 Pero Night City sigue con vida . 🌆 Cyberpunk: Edgerunners 2 está en producción. Llegará a @NetflixES cuando esté listo. pic.twitter.com/UyclmCkG36 — CD PROJEKT RED ES (@CDPR_ES) July 5, 2025

La crítica, y aquí hablo tanto de la profesional como de la de los particulares, fue excepcionalmente positiva, Cyberpunk: Edgerunners, que temporalmente se sitúa como precuela del juego, ampliaba el universo Cyberpunk con una factura técnica impecable y un argumento a la altura de lo que cabía esperar. Así, desde entonces, empezaron a circular las dudas y los rumores sobre si habría más. Y, como podemos leer en el tweet de su cuenta oficial, ahora la respuesta es que sí, y es que CD Projekt Red ha confirmado la segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners.

El mensaje, que puedes ver un poco más arriba, no resuelve demasiadas dudas sobre lo que nos espera. Sí que empieza con un spoiler para todos aquellos que no vieron la primera temporada y, a continuación, informa de que está en producción, y de que llegará a Netflix cuando esté lista. Un mensaje con el que, además de empezar a generar hype, el estudio demuestra haber aprendido bien la lección, es decir, no comprometerse en fechas, anteponer la calidad del producto a una fecha en el calendario. Y esto no es nuevo, ya lo vimos recientemente con el retraso de la actualización 2.3. Y sí, es evidente que no es lo mismo la producción de un audiovisual que la de un juego triple A, pero en todo pueden surgir problemas. Que algo llegue cuando esté listo, y no cuando nos gustaría que lo estuviera, es una señal de respeto al usuario.

Tampoco nos adelanta nada sobre el argumento y, aunque podemos pensar que se situará a continuación de la primera temporada de Cyberpunk: Edgerunners, en realidad tampoco hay razón alguna que obligue a ello, por lo que podríamos encontrarnos con una temporada que comparta el periodo temporal con el juego o, quien sabe, quizá incluso que vaya más adelante, situándose como precuela de Cyberpunk 2 que, como te contábamos hace algunas semanas, ya ha entrado en producción.