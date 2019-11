Diney+ llegará a España el 31 de marzo

Cada vez sabemos más cosas sobre Disney+, la plataforma de vídeo bajo demanda del gigante del entretenimiento cuyo estreno está a la vuelta de la esquina. Será el 12 de noviembre cuando eche a andar en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, y una semana más tarde hará lo propio en Australia y Nueva Zelanda. Pero esto ya se sabía.

La novedad es, según han dado a conocer en la cuenta oficial de Disney+ en Twitter, que entre el siguiente grupo de territorios a los que llegará el servicio se encuentra España. Así, será el próximo 31 de marzo de 2020 cuando Disney+ llegue a Europa, incluyendo Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España.

Just announced: #DisneyPlus will be available in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain (and more to be announced soon) starting on March 31st. Please note: Titles may vary by territory. pic.twitter.com/lE6nzBeaXy

— Disney+ (@disneyplus) November 7, 2019