Novedades VOD 46/19: ‘The Man in the High Castle’ cae en Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y entramos en periodo prenavideño, así que ya te puedes imaginar qué es lo que nos espera: algunos de los lanzamientos más destacados del año. Entretanto, vamos con las novedades que ya se pueden disfrutar.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video vuelve a la cabecera tras un par de meses sin sacar nada muy reseñable y lo hace con la temporada final de una de sus series más emblemáticas, además de con, como suele ser habitual, una larga lista de películas y series con la que engordar su catálogo.

The Man in the High Castle

Concluye con su cuarta temporada The Man in the High Castle, la primera serie de Amazon Prime Video en conseguir un más que digno eco mediático y bien merecido, porque se trata de una de sus producciones originales más solventes. Basada en la novela homónima de Philip K. Dick, plantea un pasado alternativo en el que la Alemania de Adolf Hitler habría ganado de Segunda Guerra Mundial. En resumen, The Man in the High Castle es una historia de aventuras y suspense en un Estados Unidos invadido y dividido en dos, con los nazis gobernando la mitad este del territorio y los japoneses la oeste; y con la resistencia intentando sobrevivir mientras prepara el contraataque.

Entra en catálogo:

Alias el gitano

Anamorph

Brittany Corre Una Maratón

Cumbres borrascosas de Emily Brontë

Cuna de Lobos (T1)

Diamond 13

Doble identidad

El increíble viaje de Mary Bryant (Miniserie)

El pequeño príncipe

El último voto

Fuerzas especiales

Giallo

Grease Live!

Heaven

Hojas de hierba

Inundación (Miniserie)

Io sono Gaetano

Jennifer

La Liga de la Justicia

Las colinas tienen ojos 2

Las invasiones bárbaras

Las reglas del juego (T5)

Los Confidentes

Los chicos del maíz IV: La reunión

Luciérnagas En El Jardín

Mi hermano es hijo único

Morirás en tres días

Muerte bajo cero

Negra Navidad

New York, I Love You

Nine

Nunca es tarde para enamorarse

Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas

Promesas de arena (T1)

Red State4

Roman Polanski: Se Busca

Santiago Violenta

Scream 4

Secuestro Express

Shattered City: La explosión Halifax (Miniserie)

Ten Days in the Valley (Miniserie)

The Set

Trayecto infernal

Twelve

Un nuevo mundo (Miniserie)

Una Noche Fuera De Control

United States of Tara (T3)

Viernes 13. Parte VIII: Jason vuelve… para siempre

Vox Lux

Waz

XIII: La Conspiración (Miniserie)

Zulu

Netflix

Netflix no hay semana que no sea la plataforma que más contenidos originales y exclusivos lanza y esta no es una excepción, con cosas muy diferentes entre sí, como también es habitual; aunque el filtrado no ha sido fácil porque…

The Stranded

Quizás lo más llamativo de la semana en Netflix sea el estreno de The Stranded, que viene a ser algo así como un LOST a la tailandesa, pero protagonizado por jovenzuelos. Y mejor no adelantar nada más porque el tráiler habla por sí solo.

Klaus

Advertíamos de que la Navidad está a la vuelta de la esquina y con esas llega Klaus, una película de animación infantil al más puro estilo de Disney y similares, pero de producción española. Por el título, además, ya te puedes imaginar de qué va y solo con ver el tráiler la sensación de refrito es palpable, pero no tiene mala pinta.

Más contenidos exclusivos:

¡ Chicas Harvey forever! , serie de dibujos para niños.

, serie de dibujos para niños. A vlu: El patio (T2), serie turca de drama carcelario de mujeres.

(T2), serie turca de drama carcelario de mujeres. E l Club , serie mexicana sobre sexo, drogas y más drogas.

, serie mexicana sobre sexo, drogas y más drogas. Fadily Camara : La plus drôle de tes copines , monólogo de humor.

, monólogo de humor. GO! La fiesta inolvidable (T1), basura para adolescentes.

(T1), basura para adolescentes. I’m with the Band: Nasty Cherry , documental dramatizado sobre una banda punk de chicas.

, documental dramatizado sobre una banda punk de chicas. Jeff Garlin: Our Man In Chicago , monólogo de humor.

, monólogo de humor. La Llama Llama (T1-T2), serie de dibujos animados infantil.

(T1-T2), serie de dibujos animados infantil. La música del terremoto , suspense obsesivo-romántico.

, suspense obsesivo-romántico. Maradona en Sinaloa (T1), serie documental sobre Maradona y su aventura en México.

(T1), serie documental sobre Maradona y su aventura en México. The Toys That Made Us (T3), serie documental sobre juguetes clásicos.

Nuevos capítulos:

En pocas palabras (T2)

My Country: The New Age (T1)

Patriota no deseado (T5)

Rhythm + Flow (T1)

The Good Place (T4)

Vagabond (T1)

When the Camellia Blooms (T1)

Entra en catálogo:

10 Days in Sun City

93 Days

Busted! (T2)

Buuba (T3)

Como locos… a por el oro

El Club

El sendero de la anaconda

Everest

Fadily Camara : La plus drôle de tes copines

House Arrest

Klaus

La guerra de 24 horas

La habitación

La Liga de la Justicia

Largo domingo de noviazgo

Maradona en Sinaloa

Marte (T2)

My Dear Warrior (T1)

Nada que perder (Parte 2)

New Money

Niño rico

HBO

Después de soltar dos lanzamientos sonados como son La materia oscura y Watchmen, HBO encara una de sus semanas más flojas hasta la fecha, así que o te conformas con lo que hay, o a tirar de acumulado, que tiene bastante.

Santos Dumont

Lo más destacado de la semana en HBO, por no decir lo único que parecer merecer la pena, es Santos Dumont, miniserie brasileña sobre este, su ilustre personaje patrio, conocido por ser el ‘padre’ de la aviación moderna.

Más contenidos exclusivos:

Very Ralph, documental sobre el célebre modisto.

Nuevos capítulos:

All American (T2)

Axios (T2)

Batwoman (T1)

Britannia (T2)

El padrino de Harlem (T1)

Embrujadas (T2)

Get Shorty (T3)

La materia oscura (T1)

La vida secreta de las parejas (T2)

Legacies (T2)

Mayans M.C. (T2)

Mr Inbetween (T2)

Mrs. Fletcher (T1)

Room 104 (T3)

Supergirl (T5)

Watchmen (T1)

Entra en catálogo:

La Liga de la Justicia

Las aventuras de Sammy

Rick y Morty (T4)

Santos Dumont

Scary Movie

The East

The Flash (T5)

Apple TV+

Terminando con Apple TV+, tres nuevos capítulos de tres de sus series, de las ocho que estrenaron en la puesta de largo del servicio.

Nuevos capítulos: