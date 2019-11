Star Wars Jedi: Fallen Order es el nuevo videojuego de la franquicia galáctica. Está disponible en plataformas digitales como Origin y Steam, así como en minoristas como Amazon, para PCs (actualmente en oferta con precio rebajado), Xbox One y PS4.

Con honrosas excepciones que confirman la regla, los juegos de Star Wars no han tenido el éxito de las películas ni han destacado como grandes títulos en una comunidad de juegos exigentes a la que no le basta que el marketing de Electronics Arts (Lucas o Disney) estire la ‘teta de la vaca’ que ofrece una de las franquicias más potentes del entretenimiento mundial. ¿Será diferente Star Wars Jedi: Fallen Order?

El juego es especial por varios motivos. Electronics Arts confió el desarrollo y un amplio presupuesto a Respawn Entertainment, lo que era un buen punto de partida ya que se trata de su estudio más aclamado por la crítica teniendo en cuenta su buen hacer con Titanfall. Las promesas de un juego centrado en la campaña para un solo jugador (después de muchos años de otros géneros) y los guiños a un «Dark Souls galáctico» aumentaron la expectación.

Además, es un título importante para toda la franquicia, ya que llega junto a The Mandalorian en Disney Plus y a pocas semanas del estreno de la película Star Wars: The Rise of Skywalker que finalizará la actual trilogía. Y por último, también es el primer videojuego para un jugador dentro de los nuevos cánones establecidos por Disney para Star Wars.

Star Wars Jedi: Fallen Order, primer vistazo

Aunque te ofreceremos un análisis completo del juego, sirva este artículo como acercamiento por si lo quieres comprar antes. Por lo general, está gustando, con puntuaciones medias en metacritic que actualmente van desde 90/100 en el análisis de los medios a 86/100 de los usuarios. No sabemos como se puede hacer un análisis en condiciones en tan poco tiempo, pero ahí están.

Entrando en materia. Se trata de un juego de aventuras y acción en tercera persona que nos pone en la piel del padawan Cal Kestis que ha escapado por los pelos de la purga de la Orden 66 después del Episodio III: La venganza de los Sith.

El objetivo principal es reconstruir la Orden Jedi explorando los misterios de una civilización perdida, reuniendo los fragmentos del pasado y completando nuestro entrenamiento. El juego ofrece todos los elementos reconocibles de la saga de Star Wars, armas (esa espada láser), equipos, el droide correspondiente, el maestro, los poderes de la Fuerza y las ubicaciones y enemigos conocidos.

¿El Dark Souls of Star Wars? Algunos análisis apuntan a ello. Fallen Order abarca cinco planetas principales, con algunas otras ubicaciones secundarias. Cada uno que visitas es un laberinto sinuoso de corredores, cámaras y espacios abiertos cosidos orgánicamente, pero con un propósito. «Aquí vive una gran parte del ambiente de Dark Souls», dicen en Mashable. Cada mundo que visitas se abre lentamente a medida que sigues el camino que la historia te presenta. Eso sí, la falta de una opción de viaje rápido puede ser frustrante a medida que abres más zonas del mapa. Y es una queja repetida en varios análisis.

El diseño artístico sí grita Star Wars vintage. Los paisajes extraños y los espacios interiores estrechos y llenos de paneles de control se sienten como si hubieran sido extraídos de una película que has visto 1.000 veces. Un buen marco para el sabor de la acción que ofrece Fallen Order: arenas de batalla pequeñas e íntimas que enfatizan la paciencia y la habilidad sobre el rápido juego de espada de «derribar a todo lo que se mueva». Las maniobras de Cal con el sable láser se van desbloqueando a medida que subes de nivel y desbloqueas nuevas habilidades.

No es necesario un conocimiento profundo de Star Wars para disfrutar del juego. Los fans notarán que los protagonistas forman un elenco completamente nuevo de personajes (con algunas caras conocidas haciendo cameos), por lo que no tenemos ningún apego a ellos cuando comienza el juego. Pronto descubrirás que el grupo te importa, «gracias a la excelente narrativa y actuación del juego», citan en CNET, que describe el juego en una divertida combinación de Dark Souls, Tomb Raider y Metroid Prime.

El viaje se maneja con destreza. Cada planeta es un nivel densamente anudado, un mundo abierto en miniatura con sinuosos caminos lineales y digresiones laterales significativas que se desenredan solo a medida que avanzas en la habilidad del jugador y la habilidad del personaje. Gran parte del juego se gasta explorando, pinchando en los caminos disponibles y retrocediendo para superar viejos callejones sin salida con nuevas habilidades.

Estos períodos tranquilos de exploración y resolución de acertijos se entremezclan con trozos periódicos de combate y piezas de guión que colocan tipos familiares de bombardeo de Star Wars en espesas naves explosivas, criaturas alienígenas gigantes, duelos con sables de luz y persecuciones locas. «Star Wars Jedi: Fallen Order es fuerte con la fuerza. Tradicional en su enfoque del material usado, pero elegante en su artesanía, es uno de los mejores juegos de Star Wars jamás creados«, califican en Wired.

No todo son alabanzas. «La Fuerza se vuelve a dormir», dicen en ars technica. «Después de jugar su campaña de 12 horas, solo puedo encogerme de hombros. No quiere decir que sea malo ni que no tenga momentos impresionantes, pero también es un juego dolorosamente seguro, creado para verificar una lista de casillas de «jugador incondicional» en lugar de forjar caminos particularmente nuevos para la fantasía de poder Jedi. Respawn recibió la tarea poco envidiable de recuperar a algunos de los fanáticos más obstinados del mundo, y el desarrollador trazó un curso probado y verdadero de hacerlo: simplemente una aventura en tercera persona que combina un sable de luz y una saludable mezcla de superpoderes de la Fuerza». En cuanto al modo de combate, el medio asegura que «tiene almas, pero no alma».

Hay un poco de todo, pero es un juego que hay que jugar por todos los motivos señalados. Nosotros lo haremos y te ofreceremos un análisis completo del mismo, pero si lo has jugado ya y quieres aportar tus opiniones los comentarios son tuyos.

Star Wars Jedi: Fallen Order está disponible en las plataformas Origin y Steam para PCs (Windows), Xbox One y PS4 con precio oficial de 59 euros la versión estándar y 69 euros la edición especial. También está disponible en minoristas como Amazon, con precio rebajado para la versión PC a 54 euros.