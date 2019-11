OnePlus 7T Pro, análisis: ¿hacía falta esta revisión?

La que sigue OnePlus desde su llegada al mercado es sacar únicamente cuatro móviles al año, un tope de gama y un gama media-alta y después sus revisiones. Por eso a mediados de año tocó el turno al OnePlus 7T y al OnePlus 7T Pro. El último es el móvil que analizaremos en esta ocasión.

Especificaciones:

Medidas: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm.

162,6 x 75,9 x 8,8 mm. Peso: 206 gramos.

206 gramos. Pantalla: Fluid AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de 90 Hz.

con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de SoC: Snapdragon 855+ con CPU de ocho núcleos Kryo 485.

Snapdragon 855+ con CPU de ocho núcleos Kryo 485. GPU: Adreno 640.

Adreno 640. Memoria: 8 GB-12 GB de RAM (McLaren Edition).

8 GB-12 GB de RAM (McLaren Edition). Almacenamiento: 256 GB.

256 GB. Cámara trasera: triple lente, principal de 48 MP f/1.6, 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS; secundaria gran angular de 16 MP, f/2.2, 13mm y teleobjetivo de 8 MP, f/2.4, 78mm, 3x zoom, Laser/PDAF, OIS.

triple lente, principal de 48 MP f/1.6, 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS; secundaria gran angular de 16 MP, f/2.2, 13mm y teleobjetivo de 8 MP, f/2.4, 78mm, 3x zoom, Laser/PDAF, OIS. Cámara frontal: de tipo periscopio, 16 MP f/2.0, 25mm (angular), 1/3.1″, 1.0µm.

de tipo periscopio, 16 MP f/2.0, 25mm (angular), 1/3.1″, 1.0µm. Batería: 4.085 mAh compatible con recarga rápida.

4.085 mAh compatible con recarga rápida. Construcción: metal y cristal.

metal y cristal. Sistema operativo: Android 10 con la capa OxygenOS 10.

Android 10 con la capa OxygenOS 10. Otros: Wi-Fi AC, lector de huellas dactilares en la pantalla, Dolby Atmos. Sin jack de 3,5 mm.

Wi-Fi AC, lector de huellas dactilares en la pantalla, Dolby Atmos. Sin jack de 3,5 mm. Colores: azul nebular y negro con toques de naranja en la versión especial McLaren Edition.

azul nebular y negro con toques de naranja en la versión especial McLaren Edition. Precio: desde 759 euros.

Diseño

Las diferencias entre el modelo normal y el Pro saltan a la vista en el diseño. El OnePlus 7T Pro lleva una pantalla curvada de 6,67 pulgadas que otorga una mayor profundidad de pantalla y mayor inmersión en cuando consumimos contenido multimedia. También incorpora su ya clásica cámara periscópica y el lector de huellas en pantalla.

Los colores cambian y se hacen más llamativos, solo lo podemos encontrar en el nuevo «azul nebular», un azulado iridiscente, llamativo pero sin destacar demasiado. También lo podemos encontrar en negro con toques naranjas si nos vamos a la edición McLaren. La parte trasera está recubierta de cristal curvo que pulido, poco sensible a las huellas. Teniendo en cuenta que se trata de un móvil con unas medidas de 162,6 x 8,8 mm y un peso de 206 gramos, recomiendo utilizarlo con una funda para evitar posibles resbalones. Eso sí, en este móvil únicamente puede molestar el peso, ya que sus dimensiones, tanto de ancho, como de grueso, lo convierten en móvil de un uso muy agradable y cómodo.

Este modelo también incluye una única conexión USB-C en su parte inferior y el botón rocket a la derecha.

Pantalla

Era posible mejorar la pantalla del OnePlus 7 Pro y OnePlus lo ha hecho, aunque levemente. Conservamos las mismas medidas y resolución, 6,67 pulgadas con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles y tasa de refresco de 90 Hz, pero en esta ocasión el 7T Pro lleva una pantalla Fluid AMOLED. Se han centrado en reducir la luz azul, la luz dañina para nuestra visión y lo han hecho en un 40% y el brillo se eleva hasta los 1.000 nits.

Como en versiones anteriores, Oxigen OS nos permite modificar la calibración de la pantalla pudiendo elegir entre las predeterminadas de intenso, naturaleza y avanzado, o los avanzados, «amplia gama de colores AMOLED», sRGB, Display P3, pudiendo calibrar la calidez de los colores.

Los 90Hz son también otra característica de la marca que nos proporcionan una mayor inmersión en el contenido, leer, jugar, ver vídeos… todo es más cómodo con 90Hz, eso sí, no debemos olvidar que ha mayor tasa de refresco, mayor consumo de batería, por lo tanto, si no vamos a utilizar el móvil para esos menesteres, lo mejor es dejarlo en 60Hz.

En este apartado incluimos también el lector de huellas que incorpora en pantalla que cuenta con una velocidad aceptable, similar al del modelo anterior, aunque no llega a igualar a los modelos tradicionales. En general, en la mayoría de los casos, el lector ha reconocido mi huella tras un segundo de lectura, pero no en muchas ocasiones he tenido que recurrir al código PIN para desbloquearlo, ya que no era capaz de leerla y se repetían muchos intentos. El OnePlus 7T Pro también cuenta con reconocimiento facial, pero igualmente nos encontraríamos con esos segundos de delay, porque para que nos «vea» tendría que subir su cámara.

Cámara

A nivel de hardware, OnePlus mantiene las cámaras de la versión anterior, que ya eran bastante buenas e incluye un nuevo modo Macro.

La cámara trasera incluye triple lente. La principal es de 48 MP con una apertura f/1.6, 1/2″, el tamaño de los píxeles es de 0.8µm , dispone de un conjunto de lentes con apertura f/1.8, ofrece estabilización óptica (OIS y EIS) y dispone de modo macro gracias al mayor recorrido del motor de enfoque. La cámara ultra gran angular ofrece un sensor de 16 Mpx con óptica 117 ° que dispone de una apertura f/2.4. Por su parte, el teleobjetivo alcanza los 3x de zoom óptico, dispone de estabilización (OIS) y de una apertura f/2.4.

Por delante nos encontramos con una cámara única de 16 Mpx firmada por Sony (IMX471), apertura f/2.0 y tamaño de los píxeles de 1.0 μm.

Lo que más nos ha llamado la atención es que el mismo hardware el OnePlus 7T Pro saca mucho más partido a cada fotografía y eso se nota incluso con poca iluminación.

Batería y rendimiento

OnePlus ha mejorado levemente su batería pasando de 4.000 mAh a 4.085 mAh. ¿Se nota? Muy poco. Recién puesto en marcha, con la tasa de refresco a 90Hz, cuando el móvil «no sabe» que uso hacemos de él, el pone en marcha todas las aplicaciones y nunca las pausa, por lo que el consumo de batería es mucho más elevado y no llega al final del día. Pero poco a poco, según Oxygen OS aprende sobre nuestro uso y nosotros le indicamos que aplicaciones puede apagar y cuales no, el OnePlus 7T Pro aprende y gestiona mejor la energía, consiguiendo que el móvil llegue al final del día con un 40%. El móvil tarda unos 15 días en optimizar el uso de la batería, de hecho si no hubiera tenido la oportunidad de probarlo durante más de 15 días, mi valoración de la batería habría sido mucho más negativa. Eso sí, si le damos un uso intensivo con juegos, compartir WiFi, Redes Sociales… no llega ni a la mitad del día.

Por suerte contamos con carga superápida, por lo que si tenemos su cargador original a mano en seguida nos proporcionará algo de aire. En concreto, hasta el 40% en 20 minutos de carga.

Pero en cuanto rendimiento es difícil encontrar un móvil superior por ese precio. Es difícil superar al Snapdragon 855+ sobre todo si viene acompañado de 8GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 3.0.2-LAN.

La bandeja para la doble nano SIM no posee espacio para SD Card, por lo que no resulta posible expandir el almacenamiento del smartphone. Tampoco está disponible el modelo con 12 GB de memoria RAM ya que esa capacidad queda reservada para el OnePlus 7T Pro McLaren Edition, la edición exclusiva de esta renovación de catálogo.

Software

Oxygen OS sigue siendo un acierto en cuanto a capas de Android se refiere. Sobre Android 10, el OnePlus 7T Pro incorpora la capa Oxygen OS 10. Oxygen OS es limpieza, pulcritud, sencillez y efectividad.

Nos gusta el modo sutil de notificarnos cuando tenemos un nuevo mensaje, un pequeño haz de luz en el borde de la pantalla. Siguen apostando por el modo Zen para desconectar del móvil

Conservan las aplicaciones de OnePlus, comunidad y una muy útil «Cambio a One Plus» que nos evitará hacer el trasvase de aplicaciones a mano si empezamos de nuevo con un terminal de la marca.

Conclusión

Es difícil arrepentirte cuando compras un móvil de esta marca, se nota que cada cambio, cada novedad la piensan detenidamente y no la incluyen por que sí. Pero en este caso, este terminal me ha parecido más adecuado para aquellos que realizan un uso del móvil púramente multimedia y que siempre cuentan con un enchufe a mano donde conectarse cuando se quedan sin batería.