OnePlus 7T Pro: especificaciones y precio de lo nuevo de OnePlus

La compañía china presentó recientemente el OnePlus 7T, un nuevo smartphone tope de gama que llegará a Europa el 17 de octubre con un precio de 599 euros en su versión de 8 GB y 128 GB, y hoy acabada de ampliar catálogo con el OnePlus 7T Pro, un terminal que desplaza al OnePlus 7 Pro.

Si alguien se ha perdido tranquilos, os ponemos en situación. El pasado mes de junio la firma que dirige Pete Lau lanzó los OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro, y ahora, cinco meses después, ha presentado a sus sucesores, los OnePlus 7T y OnePlus 7T Pro. Ya lo he dicho en otras ocasiones y me reafirmo, creo que no es bueno renovar gama en menos de medio año, pero imagino que la compañía china tendrá una estrategia que escapa a mi entendimiento.

Volviendo al OnePlus 7T Pro vemos que los cambios a nivel de diseño y de acabados frente al OnePlus 7 Pro son nulos. Ambos terminales comparten línea, calidad de construcción (metal y cristal) y hasta el formato todo pantalla con la cámara de tipo periscópio para evitar la presencia de una muesca marcada en el frontal. Sé lo que estáis pensando, ¿cómo justifica entonces OnePlus la llegada de este nuevo terminal? Pues muy sencillo, con pequeñas mejoras a nivel de hardware.

Para que podáis comparar os dejo a continuación las especificaciones del OnePlus 7T Pro y del OnePlus 7 Pro.

OnePlus 7 Pro

Medidas: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm.

162,6 x 75,9 x 8,8 mm. Peso: 206 gramos.

206 gramos. Pantalla: Fluid AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de 90 Hz.

con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de SoC: Snapdragon 855 con CPU de ocho núcleos Kryo 485.

Snapdragon 855 con CPU de ocho núcleos Kryo 485. GPU: Adreno 640.

Adreno 640. Memoria: 6 GB-8 GB-12 GB de RAM.

6 GB-8 GB-12 GB de RAM. Almacenamiento: 128 GB-256 GB.

128 GB-256 GB. Cámara trasera: triple lente, principal de 48 MP f/1.6, 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS; secundaria gran angular de 16 MP, f/2.2, 13mm y teleobjetivo de 8 MP 8 MP, f/2.4, 78mm, 3x zoom, Laser/PDAF, OIS.

triple lente, principal de 48 MP f/1.6, 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS; secundaria gran angular de 16 MP, f/2.2, 13mm y teleobjetivo de 8 MP 8 MP, f/2.4, 78mm, 3x zoom, Laser/PDAF, OIS. Cámara frontal: de tipo periscopio, 16 MP f/2.0, 25mm (angular), 1/3.1″, 1.0µm.

de tipo periscopio, 16 MP f/2.0, 25mm (angular), 1/3.1″, 1.0µm. Batería: 4.000 mAh compatible con recarga rápida.

4.000 mAh compatible con recarga rápida. Construcción: metal y cristal.

metal y cristal. Sistema operativo: Android P con la capa OxygenOS 9.

Android P con la capa OxygenOS 9. Otros: Wi-Fi AC, lector de huellas dactilares en la pantalla, Dolby Atmos. Sin jack de 3,5 mm.

Wi-Fi AC, lector de huellas dactilares en la pantalla, Dolby Atmos. Sin jack de 3,5 mm. Colores: azul nebular, gris espejo y dorado.

azul nebular, gris espejo y dorado. Precio: desde 709 euros.

OnePlus 7T Pro

Medidas: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm.

162,6 x 75,9 x 8,8 mm. Peso: 206 gramos.

206 gramos. Pantalla: Fluid AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de 90 Hz.

con resolución de 3.120 x 1.440 píxeles, tasa de refresco de SoC: Snapdragon 855+ con CPU de ocho núcleos Kryo 485.

Snapdragon 855+ con CPU de ocho núcleos Kryo 485. GPU: Adreno 640.

Adreno 640. Memoria: 8 GB-12 GB de RAM (McLaren Edition).

8 GB-12 GB de RAM (McLaren Edition). Almacenamiento: 256 GB.

256 GB. Cámara trasera: triple lente, principal de 48 MP f/1.6, 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS; secundaria gran angular de 16 MP, f/2.2, 13mm y teleobjetivo de 8 MP, f/2.4, 78mm, 3x zoom, Laser/PDAF, OIS.

triple lente, principal de 48 MP f/1.6, 1/2″, 0.8µm, Laser/PDAF, OIS; secundaria gran angular de 16 MP, f/2.2, 13mm y teleobjetivo de 8 MP, f/2.4, 78mm, 3x zoom, Laser/PDAF, OIS. Cámara frontal: de tipo periscopio, 16 MP f/2.0, 25mm (angular), 1/3.1″, 1.0µm.

de tipo periscopio, 16 MP f/2.0, 25mm (angular), 1/3.1″, 1.0µm. Batería: 4.085 mAh compatible con recarga rápida.

4.085 mAh compatible con recarga rápida. Construcción: metal y cristal.

metal y cristal. Sistema operativo: Android 10 con la capa OxygenOS 10.

Android 10 con la capa OxygenOS 10. Otros: Wi-Fi AC, lector de huellas dactilares en la pantalla, Dolby Atmos. Sin jack de 3,5 mm.

Wi-Fi AC, lector de huellas dactilares en la pantalla, Dolby Atmos. Sin jack de 3,5 mm. Colores: azul nebular y negro con toques de naranja en la versión especial McLaren Edition.

azul nebular y negro con toques de naranja en la versión especial McLaren Edition. Precio: desde 759 euros.

Hemos recibido una unidad del OnePlus 7T Pro y en los próximos días publicaremos un análisis donde os contaremos todo lo que debéis saber sobre este nuevo terminal, así que estad atentos.

En el vídeo que os dejamos al final podéis ver como luce la edición especial McLaren, todo un clásico en la serie OnePlus.