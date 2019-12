Twitter lanza un hashtag recopilatorio con los mejores tweets de 2019

El año se acaba, y eso sólo puede significar la llegada de cientos de recopilatorios con «Lo mejor de 2019», a los cuales para qué negarlo, nosotros mismos nos unimos. Sin embargo, nada representa mejor a nuestra sociedad que las redes sociales, por lo que repasos como el de Twitter resultan casi esenciales.

Así pues, con una variante para cada idioma, los usuarios españoles podremos contribuir a este recopilatorio con los hashtag «EstoPasó» y «EstoPasó2019«, o repasar los memes y momentos más característicos a nivel global en los tags oficiales «ThisHappened» y «ThisHappened2019«.

Tis the season… for end-of-year lists. Time for us to dive into the biggest & best (and weirdest 👀) on Twitter in 2019. #ThisHappened2019 https://t.co/FGvcDg4VSN pic.twitter.com/QiQnPV9jT5

Así pues, en el top de publicaciones más compartidas no podía faltar la fotografía del famoso huevo que ha logrado encumbrar no sólo el listado de este año, sino que logró hacerse con el record mundial del tweet más compartido de Twitter, con más de 5,3 millones de compartidos.

Let’s set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)

We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI

— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019