Capcom se ha marcado otra canasta de tres puntos con el anuncio de Resident Evil 3 Remake, un juego muy esperado que utilizará el motor gráfico RE Engine, el mismo que tan buenos resultados ha dado en Resident Evil 7 y en Resident Evil 2 Remake.

En el vídeo de presentación que han mostrado podemos ver una parte del mismo en primera persona, y otra en tercera persona. Esto me ha dejado un poco desconcertado, puede que solo haya sido un elemento para añadir dramatismo al inicio del vídeo, pero me ha llevado a pensar en la posibilidad de que la compañía japonesa decida jugar con ambos modos y de que ofrezca al jugador la posibilidad de disfrutar de Resident Evil 3 Remake desde ambas perspectivas.

Por lo que respecta al plano técnico todo luce de maravilla. Tanto el modelado de personajes como los efectos de luces y sombras son sobresalientes, y la recreación de los escenarios parece, en principio, casi perfecta. Habrá que esperar a ver el resultado final, pero desde luego está claro que Capcom ha hecho un buen trabajo.

La línea argumental de Resident Evil 3 Remake será la misma que en el clásico de los años noventa. Tendremos que ayudar a Jill Valentine a escapar de Raccoon City antes de que la ciudad sea arrasada con explosiones masivas para evitar la propagación del virus T. En el tráiler podemos ver la presencia de personajes tan importantes como Carlos Oliveira, aunque su apariencia ha sido modificada de forma notable y ahora tiene un aspecto más maduro.

Para escapar de una ciudad llena de zombis Jill tendrá que colaborar con los mercenarios, pero sus problemas irán creciendo a medida que avancemos en el juego. Deberemos hacer frente a enemigos más duros y sobrevivir al «indestructible» Nemesis, un súper enemigo que tiene reservada una pequeña aparición estelar en la parte final del vídeo.

El lanzamiento de Resident Evil 3 Remake se producirá el 3 de abril de 2020. Llegará a PS4, Xbox One y PC, y vendrá acompañado de Project Resistance, un título que, al final, ha resultado ser el modo multijugador de Resident Evil 3 Remake. Capcom ha jugado muy bien sus cartas, no me queda la más mínima duda.

Sé que os estáis preguntando qué especificaciones vamos a necesitar para moverlo en PC, y tengo buenas noticias para vosotros, los requisitos van a ser prácticamente un calco de los que hemos visto en Resident Evil 2 Remake.

Requisitos mínimos de Resident Evil 3 Remake

Windows 7 de 64 bits.

CPU Core i5 serie 4000 o AMD FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 760 o Radeon R7 260X con 2 GB de memoria gráfica.

Requisitos recomendados de Resident Evil 3 Remake