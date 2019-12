Apple Smart Battery Case para iPhone 11 Pro Max, análisis

Cuando analicé el iPhone 11 Pro Max, uno de los protagonistas de la keynote del pasado 10 de septiembre, me centré en comentar sus tres características más destacables: pantalla Super Retina XDR, chip A13 Bionic y sistema de triple cámara con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo. Todas estas incorporaciones a la nueva generación del smartphone de Apple justificaban, a mi parecer, la valoración de «Producto Recomendado», pero no eran las únicas novedades que convertían al iPhone 11 Pro Max en el mejor iPhone lanzado hasta la fecha.

Personalmente, me llevé una grata sorpresa al comprobar que los dos núcleos de rendimiento del chip A13 Bionic que se ocupan de tareas de cálculo complejas para liberar a los cuatro núcleos de eficiencia que se encargan de los procesos más habituales, no solo eran hasta un 20% más rápidos que en el A12 Bionic, también consumían hasta un 30% menos de energía (en el caso de los núcleos de eficiencia, el ahorro energético aumentaba hasta el 40%).

Dicho así, no es fácil hacerse una idea de lo que esto supone en la autonomía de la batería del iPhone 11 Pro Max, pero la realidad es que nos aporta hasta 5 horas más en un smartphone que ya en su generación anterior (iPhone XS Max) destacaba por este aspecto. Según datos de Apple, con esta batería de 3969 mAh alcanzamos hasta 20 horas de reproducción de vídeo, hasta 12 horas de reproducción de vídeo en streaming y hasta 80 horas de audio. Y según mi experiencia de uso en los dos últimos meses, igual que tengo el hábito de poner a cargar mi Apple Watch todas las noches antes de acostarme, con el iPhone 11 Pro Max me he olvidado por completo de esta rutina.

Funda de silicona con batería incorporada

Aunque la autonomía del iPhone 11 Pro Max es una de sus mejores cualidades, no cabe duda que hay usuarios que buscan un «plus». La única manera de conseguirlo es a través de una batería externa (una solución no muy cómoda) o una funda con batería incorporada como la nueva Smart Battery Case que Apple vende en colores negro, rosa arena o blanco por 149 euros, disponible tanto para iPhone 11 Pro Max como para iPhone 11 y iPhone 11 Pro.

Optar por la Smart Battery Case aumenta el peso del iPhone en 111 gramos y también su tamaño, sobre todo porque la funda es más abultada en su parte trasera, donde se ubica la batería. A esto es justo a lo que tendremos que renunciar si adquirimos la Smart Battery Case, y es algo que hay que tener muy claro para no sentirnos decepcionados por el hecho de que nuestro iPhone 11 Pro Max sea más pesado y voluminoso.

La contraprestación es que con la funda puesta y totalmente cargada, podremos superar los dos días y medio de autonomía sin tener que conectar el iPhone 11 Pro Max a la corriente, pero también tendremos una funda de silicona forrada de microfibra en su interior que además de ser un material nada resbaladizo, protegerá con bastantes garantías a nuestro iPhone, si bien tiene el inconveniente de que, por ejemplo en el color negro que nosotros analizamos, el polvo se adhiere con cierta facilidad y hay que limpiarla de vez en cuando.

El diseño de la funda tiene el conector Lightning integrado en la parte inferior y se conecta al iPhone sin añadir más volumen, pero además protege todo el dispositivo, incluso su parte inferior. La Smart Battery Case es compatible con cargadores con certificación Qi, por lo que podremos cargar el iPhone y la batería de la funda a la vez. Además, también es posible cargar solo la funda sin tener conectado el iPhone, ya que un indicador LED ubicado arriba del conector Lightning nos indicará (cuando esté verde) si se ha cargado del todo.

Otro aspecto destacable de la Smart Battery Case es que se gestiona por sí misma. Cuando conectamos el iPhone con la funda puesta a la corriente (ya sea por cable o mediante una estación de carga inalámbrica) comienza a cargar el móvil y también la batería externa, todo sin intervención del usuario, de manera que siempre que la batería de la funda tenga autonomía, se mantendrá al 100% la batería del iPhone. Gracias a iOS podremos conocer el nivel de carga de la batería del iPhone y de la Smart Battery Case desde la pantalla de bloqueo o desde el Centro de Notificaciones.

Conclusiones

La Smart Battery Case para la familia iPhone 11 es prácticamente igual que el modelo anterior de esta funda-batería de Apple, pero como novedad incluye un botón ubicado en el lateral derecho, cerca de la esquina inferior, pensado para sacar fotos. Con mantenerlo pulsado menos de un segundo nos aparecerá la cámara, preparada para tomar instantáneas incluso si el terminal está bloqueado. Si lo pulsamos de nuevo tomaremos la foto y si lo mantenemos presionado, grabaremos vídeo.

Además de aportar un 50% más de autonomía, algo que me gusta mucho de la Smart Battery Case es que es muy fácil de quitar y poner. Su diseño y el hecho de ser de silicona permite doblar sin esfuerzo la parte superior de la funda. Con la funda doblada (tal como se puede apreciar en las imágenes de arriba) solo hay que deslizar el iPhone por sus laterales hasta acoplarlo al puerto Lightning.