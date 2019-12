OnePlus 7T, análisis: el móvil que estabas buscando

Con el lanzamiento de la séptima edición de sus móviles, OnePlus se dio cuenta que su gama media, el OnePlus 7, se había quedado en la sombra tras el OnePlus 7 Pro. Por eso con el OnePlus 7T buscaban sobreponer este modelo que tiene todo lo que le puedes pedir a un gama alta pero a precio de un gama media.

Cuando buscamos un nuevo smartphone tenemos claro lo que queremos y los fallos que no queremos volver a repetir. Una cámara mejor, un mejor rendimiento de la batería y mayor rendimiento, con el OnePlus 7T tienes estas tres cosas, sumando una buena pantalla y un diseño acertado y todo por un precio razonable.

Especificaciones:

Pantalla de 6,55 pulgadas Fluid AMOLED con resolución de 2.304 x 1.080 píxeles, HDR10 y 90 Hz.

SoC Snapdragon 855 Plus con CPU de ocho núcleos y GPU Adreno 640.

8 GB de memoria RAM.

128 GB-256 GB de capacidad de almacenamiento no ampliable.

Triple cámara trasera: principal de 48 MP (f/1.7, angular, 1/2″, 0.8µm, PDAF, OIS), secundaria de 16 MP (gran angular) y terciaria de 12 MP (teleobjetivo).

Cámara frontal de 16 MP (f/2.0, 25mm, angular, 1/3.1″, 1.0µm).

Batería de 3.800 mAh.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

Wi-Fi 6 (AC).

Android 9 con la capa OxygenOS 9.5.8.

Diseño

OnePlus ha renunciado al negro en sus nuevos terminales y ahora todo se reduce al azul glacé y Frosted Silver , en el 7T además las cámaras están resaltadas en un gran círculo negro que recuerda al del Huawei Mate 30 Pro.

El OnePlus 7T no tiene cámara periscópica, si no que se encuentra en la pantalla delantera en un pequeño notch. La pantalla tiene en total 6,55 pulgadas, lo que le da al móvil unas medidas de totales de 160,94 x 74,44 x 8,13 milímetros con un peso de 190 gramos. Un móvil grande pero cómodo y ligero. Lo más cómodo y ligero que puede llegar a ser sin renunciar a otros aspectos como la pantalla y batería.

El lector de huellas se incorpora en la pantalla pero también podemos desbloquear el terminal con reconocimiento facial, ya que al tener la cámara en la parte frontal no tendremos que esperar a que la cámara se levante.

Su cuerpo se encuentra recubierto de vidrio lo que le otorga esos destellos cuando la luz se refleja en él. Toda la conexión física se reduce a un USB -C y en los laterales encontramos los botones de desbloqueo y volumen además de selector rocket, para cambiar el modo del móvil sin necesidad de tener que desbloquearlo.

En cuanto a los altavoces se encuentran situados en la parte inferior y en la parte superior delantera totalmente integrado en el marco de la pantalla.

Pantalla

La innovación de la pantalla no ha sido exagerada, pero lo justo y necesario para que la pantalla no reste protagonismo a otros aspectos del móvil. Es decir, nos quedamos con una pantalla de 6,55 pulgadas AMOLED, con frecuencia nativa de 90 Hz y soporte HDR10+. Puede que no sea el móvil que necesita si vas a ver El Irlandés en él, pero es ideal para el día a día, porque la pantalla no le restará horas de vida y realmente no apreciarás que no estás delante de la última pantalla del mercado cuando lo que estás haciendo es hablar por WhatsApp o perdiendo el tiempo en Instagram.

Además esta pantalla cuenta con las opciones de personalización de OnePlus por lo que podemos adaptarla a nuestras necesidades, incluso bajarle la frecuencia si no vamos a estar utilizando mucho el móvil y necesitamos más solvencia por parte de la batería.

El brillo llega hasta los 1.000 nits por lo que el contenido en el OnePlus 7T se verá mucho más claro y más intenso, incluso bajo la luz solar directa. Además, la pantalla certificada TÜV Rheinland “Eye Comfort” consigue una visualización más cómoda cuando llega la noche.

Cámara

La triple cámara del OnePlus 7T supone una mejora respecto a la más básica del OnePlus 7, y queda prácticamente igualada con la del modelo Pro, aunque con algunos pequeños matices.

El OnePlus 7T cuenta con una Sony IMX586 de 48 megapíxeles, un sensor de imagen con un tamaño de ½ pulgada con una lente de 7 elementos y una gran apertura de f/1.6 y OIS. El objetivo principal se completa con un objetivo zoom de 2x que ofrece a los usuarios una variedad de rangos focales para descubrir nuevas e interesantes composiciones fotográficas, y además también integra un objetivo ultra gran angular de 16 megapíxeles con un campo de visión expansivo de 117 grados para ángulos de visión más amplios.

A nivel de software, el conjunto de cámara del OnePlus 7T está optimizado con UltraShot Engine, una tecnología propia desarrollada por OnePlus. El software también nos permite cambiar la proporción de las imágenes pudiendo elegir entre 4:3 y 1:1.

En el este modelo también incluyen el nuevo Modo Macro, que permite enfocar a una distancia de 2,5cm. El OnePlus 7T también integra mejoras en el Modo Paisaje Nocturno, siendo ahora posible capturar escenas nocturnas con un cambio de visión más amplio gracias a la lente gran angular. En cuanto al Modo Retrato, OnePlus incluye nuevos ajustes y ahora además la opción de seleccionar dos distancias focales para que así los usuarios puedan elegir entre retratos de plano general o de primer plano.

Batería y rendimiento

En estos dos apartados es donde el OnePlus 7T se hace notar y justifica cada euro gastado en él. Porque su batería de 3.800 mAh y suprocesador Qualcomm Snapdragon 855+, nos asegura un día entero de rendimiento total, con la pantalla a 90Hz y todavía nos sobrará un 40% al final del día.

Además cuenta con una tecnología de carga rápida renovada, la Warp Charge 30T, que permite cargar el teléfono en una hora a la vez que mantiene el teléfono sin sobrecalentamientos y con una velocidad de carga constante, incluso mientras se ejecuta un videojuego con gráficos exigentes.

El último procesador de Qualcomm viene bien acompañado de 8 GB de memoria RAM. Es la única opción disponible para este modelo, que de manera también básica nos proporciona unos muy interesantes 128 GB de memoria interna, pudiendo optar en algunos mercados a la versión con 256 GB. Nada de ampliar la memoria de manera externa.

Sotware

No diferencias entre el software del OnePlus 7T Pro y el 7T. OnePlus lo da todo con Oxygen OS 10, que se monta sobre Android 10. Recordemos que el Bloatware es mínimo, cuenta con el modo el modo Zen que nos permite desconectar del móvil durante el tiempo que queramos.

Además permite cierto nivel de personalización, permitiendo cambiar la tipografía y el modo de presentar los iconos. De los puntos que aporta Android 10 merece mención especial el modo oscuro y el mayor control sobre la privacidad (o al menos que el usuario conozca qué comparte de manera más clara), incluyendo el control parental con la aplicación Family Link de Google.

Conclusiones

Pocos terminales pueden ofrecer tanto por menos de 600 euros. Ya no son solos las especificaciones del terminal, es la fiabilidad que aporta una marca como OnePlus, de la que sabemos que lo da todo en cada móvil cuidando todo detalle y eso se nota cuando utilizas uno de ellos.

El OnePlus 7T me ha gustado muchísimo más que la edición Pro. Entiendo que puede deberse a que yo no soy público objetivo del Pro, ya que únicamente juego con el móvil en el metro y a juegos no muy exigentes, tampoco suelo ver contenido multimedia, pero si lo veo es en el metro de camino o de vuelta del trabajo, por lo que necesito que el móvil aguante lo suficiente tras salir de él. Es verdad que una vez que llegue a destino puedo conectar el móvil para que se cargue sino voy a utilizarlo, pero para mi gusto esto carece de sentido en 2019, casi 2020 y me hace retrotraerme a los primeros smartphone que había que estar cargando cada dos por tres.

Pero el OnePlus 7T lo da todo y te da todo, eficiencia, cámara y aguante en tu día a día, sobre todo si tu día a día es polivalente y tu móvil no tiene que ser para una cosa concreta, si no que se adapte a lo que tu necesites en la medida que lo necesites.