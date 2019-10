Apple iPhone 11 Pro Max, análisis

El pasado 10 de septiembre, Apple presentó la nueva generación de iPhone. El primero en aparecer sobre el escenario del Steve Jobs Theater, Apple Park (California) fue el iPhone 11, que con su sistema de cámara dual con gran angular de 12 Mpx y ultra gran angular de 12 Mpx, así como el nuevo «modo noche» que permite conseguir fotos con colores más naturales y brillantes sin usar el flash, suponía una gran mejora respecto a la cámara del iPhone Xs.

Con el nuevo iPhone 11 comenzaba bien la noche, pero estaba claro que íbamos a tener más novedades (no se puede decir «sorpresas» porque las filtraciones previas habían atenuado ese punto de emoción que siempre se tiene durante una keynote de Apple). Los verdaderos protagonistas de la noche iban a ser el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, con su pantalla Super Retina XDR, chip A13 Bionic, un importante incremento en la autonomía de la batería y, sobre todo, el sistema de triple cámara con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo.

Diseño y pantalla Super Retina XDR

Aunque hay muchas características comunes en la familia iPhone 11, voy a centrar mi análisis en el iPhone 11 Pro Max, por lo que todo lo que comente a continuación hará referencia a este modelo. Como novedad, además de los ya «veteranos» acabados gris espacial, plata y oro, es posible optar por el nuevo verde noche. El iPhone 11 Pro Max está construido con dos materiales: acero inoxidable y vidrio. Su cara posterior es de vidrio mate texturizado, que además de permitir la carga inalámbrica con bases Qi, es más resistente y antideslizante, si bien desde el primer momento le puse una funda transparente (que vende Apple por 45 euros) que me gusta mucho porque me permite disfrutar de la belleza del iPhone.

El nuevo iPhone 11 Pro Max es resistente a salpicaduras, al agua y al polvo, y ha sido probado en condiciones de laboratorio controladas obteniendo una clasificación IP68 según la norma IEC 60529, que dice que podríamos introducir el dispositivo hasta 4 metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos y no sufriría daños. Por supuesto, hasta que no esté seco del todo, lo que no se debe hacer es cargarlo.

Una gran novedad del iPhone 11 Pro Max es que cuenta con la pantalla más brillante y nítida que jamás hayamos visto en un iPhone. La Super Retina XDR aporta hasta 800 nits (básicamente, lo importante es saber que cuantos más nits nos ofrezca una pantalla, emitirá más luz) en el exterior y hasta 1.200 nits al ver contenido HDR, con una relación de contraste de 2.000.000:1, con lo que películas HDR10 y Dolby Vision, así como fotos HDR se verán muy bien.

Además, Apple confirma que el diseño optimizado del panel OLED hace que sea un 15% más eficiente que modelos anteriores, lo que le viene muy bien a la autonomía de la batería, que como ya hemos comentado es una de las sorpresas agradables del iPhone 11 Pro. Otro detalle importante es que la tecnología True Tone ajusta el balance de blancos en pantalla para que coincida con la temperatura de color de la luz que le rodea, de manera que se reduce la fatiga ocular.

Chip A13 Bionic y autonomía de la batería

Tal como nos tiene acostumbrados Apple, una de las incorporaciones importantes en cada nueva generación de iPhone es el chip principal, verdadero motor de toda la tecnología que hay detrás de un dispositivo como este. En este caso el chip A13 Bionic, que toma el relevo del A12 Bionic que llevaba el iPhone Xs Max, incorpora una CPU y una GPU hasta un 20% más rápida que su antecesor. Al igual que el A12, está diseñado pensando en el aprendizaje automático, con un Neural Engine más rápido que analiza vídeos y fotos en tiempo real. El Neural Engine es el motor de Inteligencia Artificial que amplía las posibilidades de aprendizaje automático, fundamental para que el iPhone 11 Pro Max reconozca patrones (por ejemplo, que pueda diferenciar objetos para resaltar los primeros planos en fotografías en modo retrato) y haga predicciones basándose en experiencias previas.

El A13 Bionic tiene dos núcleos de rendimiento que se ocupan de tareas de cálculo complejas para liberar a los cuatro núcleos de eficiencia que se encargan de los procesos más habituales. Ambos núcleos son hasta un 20% más rápidos que en el A12 Bionic y consumen hasta un 30% menos de energía. En cuanto a los núcleos de eficiencia, también son un 20% más rápidos y en este caso utilizan hasta un 40% menos de energía que los núcleos de eficiencia del A12 Bionic.

El resultado de toda esta «potencia bruta» pero controlada en cuanto a uso de energía es que el iPhone 11 Pro Max ofrece hasta 5 horas más de batería que el iPhone Xs Max. Nunca antes había durado tanto la batería de un iPhone, y sin lugar a dudas es una de las novedades que mejor valoro de la «Generación 11».

Sistema de triple cámara

Sin lugar a dudas, el sistema de triple cámara es la «joya de la corona» del nuevo iPhone 11 Pro, una evolución tan importante que lo que hemos hablado del nuevo chip A13 Bionic, de la pantalla Super Retina XDR y del aumento de la autonomía de la batería casi se queda como algo insustancial.

Las tres cámaras son: ultra gran angular (distancia focal de 13 mm, apertura de f/2,4, lente de cinco elementos, campo de visión de 120º, hasta cuatro veces más imágen y sensor de 12 Mpx), gran angular (distancia focal de 26 mm, apertura de f/1,8, lente de seis elementos, estabilización óptica de imagen, 100% Focus Pixels y sensor de 12 Mpx) y teleobjetivo (distancia focal de 52 mm, apertura de f/2,0, lente de seis elementos, estabilización óptica de imagen, zoom óptico x2 y sensor de 12 Mpx).

Con el iPhone 11 Pro Max podemos pasar fácilmente desde el teleobjetivo hasta el nuevo ultra gran angular, lo que equivale a un zoom óptico de cuatro aumentos. Además, en la interfaz de la app «Cámara» han aprovechado el mayor campo de visión posible para ver lo que sucede fuera del encuadre y también capturarlo, fundamental para no perdernos nada de lo que queremos fotografiar. Y ya que hablamos de funciones que nos ayudan cuando estamos con la cámara, ahora es posible grabar vídeo sin tener que salir del modo foto solo manteniendo presionado el botón de disparo.

También se ha tenido en cuenta que las tres cámaras tienen que funcionar como si fueran una sola. Para evitar que los tres sensores produzcan resultados distintos en cuanto al color y la sensibilidad por mucho que usen el mismo sistema cromático, en Apple han calibrado el balance de blancos, la exposición y otros ajustes en cada una de las cámaras. Estas correcciones se aplican en tiempo real a cada imagen que tomamos, todo gracias a la potencia del chip A13 Bionic.

El sistema de triple cámara también afecta positivamente al modo Retrato, ya que permite elegir entre un enfoque con gran angular o teleobjetivo y así usar un mayor campo de visión y que entre más gente en la foto. Además, la iluminación de retratos permite controlar la intensidad de la luz con seis efectos de iluminación: Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono y el nuevo High-Key Mono (para monocromos de estudio).

En cuanto al modo nocturno, creo sin lugar a dudas que es uno de los mayores aciertos de la nueva generación de iPhone. Aunque la cámara del iPhone Xs Max nos sorprendió con una calidad impresionante, todavía tenía la «asignatura pendiente» de las instantáneas por la noche o con poca luz. El sensor del nuevo gran angular del iPhone 11 trabaja con el software y el chip A13 Bionic para conseguir fotografías con un nivel de detalle nunca visto.

El «modo Noche» se activa automáticamente cuando es necesario y al tocar el disparador la cámara hace varias fotos y activa el estabilizador óptico de imagen para que la lente no se mueva. Después llega la «magia» de Apple al alinear la imagen para corregir el movimiento, descartar las zonas desenfocadas y elegir las más nítidas, así como equilibrar el contraste y ajustar los colores para que queden naturales. Por último, reduce el ruido para realzar los detalles.

En cuanto al vídeo, también hay novedades. Cada una de las cámaras puede grabar vídeos en 4K hasta 60 fps con un rango dinámico ampliado y estabilizacióin de vídeo de nivel cinematográfico (no os perdáis por ejemplo este pequeño corto de menos de dos minutos). Gracias al campo de visión más ancho y al gran plano focal de la cámara con ultra gran angular es perfecta para grabar secuencias de acción. Además, no puede ser más sencillo alternar el zoom entre las tres cámaras, al tiempo que el zoom de audio ajusta el audio al encuadre del vídeo para obtener un sonido más dinámico.

Por cierto, la cámara delantera TrueDepth de 12 megapíxeles incorpora un campo de visión más ancho y tecnología HDR Inteligente, con lo que los selfies nos quedarán mucho mejor. En cuanto a los vídeos en modo selfie, podemos grabar vídeos en 4K a un máximo de 60 fps y hasta 120 fps en cámara lenta.

Ejemplos de fotografías

Sin movernos del sitio, tres diferentes enfoques.

También sin movernos del sitio, cambiamos fácilmente la perspectiva de lo que somos capaces de fotografiar.

Las fotografías en entornos con poca luz es una de las principales mejoras de la cámara del iPhone 11 Pro Max.

En fotografías a plena luz del día y con el mismo enfoque, no se aprecian tanto las diferencias entre iPhone 11 Pro Max y iPhone Xs Max.

La calidad del zoom del iPhone 11 Pro Max es muy notable.

Conclusiones

El año pasado analizamos el iPhone Xs Max y mereció nuestro logo de «Producto Recomendado» con una puntación de 9,3 puntos sobre 10. Este año el iPhone 11 Pro Max no solo es un móvil mucho mejor con detalles como una batería con 5 horas más de autonomía o un procesador como el A13 Bionic que se encarga de que todo funcione a la perfección, además la pantalla es la mejor que nunca ha tenido un iPhone y, lo mejor de todo, incorpora una sistema de triple cámara.

Hemos comentado que las fotografías y vídeos que nos ofrecía el iPhone Xs Max eran increíbles, pero un año más tarde Apple ha mejorado lo que ya era muy bueno, con un «modo Noche» que, como podéis ver en las imágenes de arriba, acaba para siempre con una de las mayores lacras de los smartphones de gama alta, la mala calidad de las fotos en condiciones de poca luz. Pero además, las tres cámaras con ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo nos cambiarán para siempre nuestra manera de hacer fotografías desde un móvil. Sin lugar a dudas para mí, el iPhone 11 Pro Max tiene la mejor cámara de todos los smartphones que hay en el mercado, y eso no es fácil de conseguir.