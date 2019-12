Los intercomunicadores de puerta inteligentes DoorLine llegan a España

La compañía alemana Telegärtner Elektronik ha confirmado el lanzamiento en España de su línea DoorLine. Esta nueva generación de intercomunicadores de puerta inteligentes se puede conectar a través del estándar DECT o por cable a la centralita telefónica que tengamos en nuestro hogar, lo que facilita y simplifica en gran medida su instalación y configuración.

Por ejemplo, si tenemos un FRITZ!Box podremos integrarlo a la perfección sin tener que asumir ningún tipo de requisito adicional. Una vez que lo hayamos integrado nuestro teléfono inalámbrico, o nuestro smartphone, se convertirá en un intercomunicador portátil.

Los intercomunicadores de puerta inteligentes DoorLine son más fiables y ofrecen una mayor cantidad de opciones de uso y de configuración que las soluciones Wi-Fi, lo que los convierte en una alternativa mucho más interesante, y más recomendable.

Adiós a los receptores fijos con DoorLine

Con los sistemas DoorLine nos olvidamos de tener que instalar receptores fijos. Este sistema aprovecha, como dijimos, la centralita telefónica ya existente, lo que nos permite responder al timbre a través del teléfono fijo o del móvil desde cualquier punto de la casa. Interesante, ¿verdad? Pues eso no es todo, también podemos contestar cuando estemos fuera, y sin ningún tipo de hardware o de aplicación adicional.

En comparación con los intercomunicadores de puerta Wi-Fi los distintos modelos DoorLine ofrecen, como dijimos, una fiabilidad superior. El modelo de gama alta DoorLine Pro Exclusive, así como el DoorLine Slim, se conectan a la centralita telefónica con un cable de timbre. De esta manera, nos aseguramos de poder escuchar la comunicación de la puerta.

Con el DoorLine Slim DECT tendremos a nuestra disposición, además, una opción inalámbrica. Este modelo b, muy conocido por su aplicación en telefonía inalámbrica. Gracias a él el intercomunicador de puerta se conecta de forma fácil y sencilla a una centralita telefónica (la base DECT de un FRITZ!Box, por ejemplo). DECT utiliza una banda de frecuencia protegida, algo que no ocurre con el estándar Wi-Fi, lo que significa que no pueden producirse interferencias. Siempre te entenderás a tiempo de las llamadas al timbre para no perderte esa visita o ese paquete que tanto esperas.

Un amplio abanico de funciones disponibles

Ya conocemos algunas de las claves más importantes de los intercomunicadores de puerta inteligentes DoorLine, pero ahora vamos descubrir cómo marcan la diferencia a través de sus prestaciones. Esta serie incluye características y funciones que otros intercomunicadores de puertas no ofrecen, como es el desvío de llamadas, por ejemplo

En este sentido destaca, además, la posibilidad de designar hasta dos números telefónicos. Así, si uno de los números falla, la llamada se redirige al siguiente número registrado. También existe la opción de registrar un número adicional de reserva en caso de ausencia. Si lo necesitamos, este se puede activar para que todas las llamadas se desvíen a dicho número.

El modelo de gama alta DoorLine Pro Exclusive ofrece también otras funciones interesantes. Entre ellas destacan, por ejemplo un reloj en tiempo real para aquellas funciones que requieran de un temporizador, así como detector de movimiento, función de apertura de puertas y control de acceso. En caso de que se nos cierra la puerta sin querer, tendremos la posibilidad de abrirla utilizando un código.

No debemos olvidar, además, que gracias a la conexión a través de la interfaz analógica de la centralita telefónica y de la tecnología Exciter, los Doorline consiguen una excelente calidad de voz. Esta serie nos permite también vincular hasta cuatro unidades residenciales con líneas telefónicas separadas por medio de una SwitchBox (caja de conexiones) disponible como accesorio. Su pantalla táctil es apta para exteriores, ofrece un alto grado de resistencia, se puede configurar de forma personalizada y es fácil de leer y de utilizar tanto de noche como a plena luz del día.