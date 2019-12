Descubre seis juegos clásicos de PC disponibles para tu smartphone Android

Hay gente que cree que los videojuegos de la vieja escuela son mejores que los actuales, posiblemente porque en aquellos tiempos los desarrolladores se veían forzadas a tirar de ingenio e imaginación donde la técnica no llegaba.

Por otro lado, la tecnología ha evolucionado enormemente durante el transcurso del presente siglo, tanto, que en la actualidad hay muchos smartphones que en términos de potencia superan claramente a los ordenadores de hace 20 años, lo que ha abierto la puerta a la conversión a móviles de títulos que por entonces estaban reservados a las “plataformas grandes”. Aprovechando la ocasión, vamos ha mencionar seis clásicos de PC que puedes jugar en tu smartphone Android.

XCOM: Enemy Within

Empezamos esta lista de clásicos de PC portados a Android con un título relativamente reciente: XCOM: Enemy Within. Para los que no lo conozcan, es el pack de expansión de XCOM: Enemy Unknown, aunque aquí está disponible como un juego independiente. Se trata de un juego de estrategia por turnos en el que el jugador dirige a comandos en misiones con el objetivo de impedir que los alienígenas conquisten la Tierra, todo con una ambientación bastante cuidada y una historia absorbente. Su precio en la Play Store es de 5,49 euros.



Max Payne Mobile

Max Payne fue uno de los juegos de acción más impactantes de principios del Siglo XXI gracias a un acabado técnico a la altura (para la época) y al por entonces innovador concepto de tiempo bala. El título original para Windows fue desarrollado por Remedy, por lo que aparte de acción de la buena hay una historia de venganza que termina atrapando al jugador. Por tan solo 3,49 euros puedes revivir este mito de los videojuegos de acción, que para algunos no ha resistido del todo bien el paso del tiempo.

Doom y Doom II

Nada debería sorprender que estos dos clásicos, que supusieron el despegue de los shooters en primera persona como género, estén en la Play Store como juegos disponibles para Android al precio de 5,49 euros cada uno (Doom y Doom II).

Poco más se puede decir de estos títulos desarrollados por Id Software, que incluso en la actualidad y pese a sus limitaciones técnicas siguen dando lecciones de cómo se debe diseñar un buen shooter en primer persona. Pero esto no es todo, ya que hace más de 20 años la desarrolladora publicó el código fuente de la versión para Linux de ambos juegos, haciendo que surgieran una gran cantidad de versiones no oficiales (muchas de ellas modificadas) que pueden ser obtenidas gratuitamente, entre las que se encuentra Freedoom. Esa es la razón de por qué Doom ha sido ejecutado hasta en una impresora.



Star Wars: Knights of the Old Republic

Star Wars: Knights of the Old Republic es para muchos uno de los mejores videojuegos basados en la licencia actualmente propiedad de Disney.

La historia transcurre 4.000 años antes de lo que se podría denominar como “la saga Skywalker” y se trata de un RPG desarrollado originalmente por BioWare en 2004, aunque el port a Android ha corrido a cuenta de Aspyr. Sabiendo que fue lanzado cuando BioWare estaba en su apogeo cualitativo, se puede decir que no hace falta ser fan de Star Wars para disfrutar de este título, que en su momento recibió muy buenas críticas.

Los que estén interesados pueden adquirir Star Wars: Knights of the Old Republic desde la Play Store al precio de 10,99 euros.



Baldur’s Gate: Enhanced Edition

Y seguimos con otro clásico de PC surgido del antiguo genio de BioWare. Baldur’s Gate es considerado como uno de los mejores videojuegos de rol de todos los tiempos y su versión mejorada ha llegado a muchas plataformas, también a Android.

Baldur’s Gate destaca por tener una historia de fantasía muy trabajada y una fuerte caracterización de los personajes, y si el jugador se queda con ganas de más, la secuela también está disponible en la Play Store por el mismo precio: 10,99 euros. Ambos títulos juntos ofrecen unas 60 u 80 horas de juego si solo se sigue la historia principal, que pueden ser muchísimas más en caso de realizar misiones secundarias y adentrarse en las tramas secundarias.

La serie de The Grand Theft Auto III

Si eres de esos jugadores que creen que Vice City y San Andreas son superiores a los títulos que los sucedieron, estás de enhorabuena, ya que la trilogía de Gran Theft Auto III está completa para Android, por lo que estos grandes clásicos pueden ser jugados desde cualquier lugar al poderlos tener en un smartphone.

Cada uno de los títulos ofrece una experiencia diferente, aunque todos comparten el hecho de transcurrir en ciudades en las que el crimen está muy presente y las enormes libertades que otorgan al jugador. La experiencia difiere poco de los juegos que vieron la luz en consolas y PC hace muchos años y los controles táctiles están a niveles generales bien adaptados, por lo que se puede prescindir del uso de un mando que vaya acoplado al móvil o tablet.

El Gran Theft Auto III original y Vice City pueden ser comprados al precio de 5,49 euros, mientras que San Andreas es algo más caro, costando 7,99 euros.

Conclusión

¿Sorprendido con la lista? Como ya dijimos al principio, la tecnología ha evolucionado mucho y juegos que hace 15 o 20 años parecían enormes hoy caben perfectamente en un móvil, y a veces con conversiones que son perfectamente jugables con controles táctiles, minimizando así la dependencia de utilizar un mando.