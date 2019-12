Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y The Witcher es la gran novedad de esta semana, sí. Al menos por la expectación que ha creado, porque lo cierto es que hay otros contenidos originales muy interesantes.

Netflix

Netflix la lleva por segunda semana consecutiva y podría haber sido por cuarta… Lo importante es que se lo está ganando por las buenas, y no por falta de competencia. Para esta semana, dos lanzamientos de peso y mucho relleno.

Era inevitable no destacar The Witcher, la serie de Netflix de la que llevamos hablando un año como si del Juego de tronos de Netflix se tratase. Y no. Ni siquiera voy a hacer mención a de qué va porque lo sabes y ayer mismo publicamos un artículo del estreno, pero desde ya te digo que lo que te vas a encontrar es una serie de fantasía a un gran nivel técnico, pero carente de ese poso de crudeza e inmundicia -hay desnudos y gore, pero el tono es de producto estándar- que tanto atraía de la adaptación de la obra de George R.R. Martin. Ni he jugado a los juegos, ni he leído los libros de la una o de la otra, pero por muchos detalles que no voy a comentar, The Witcher no va a ser el bombazo que fue Juego de tronos, ni Henry Cavill el actor que mejor lo habría hecho, por más que su desempeño en las escenas de acción es estupendo. Por otro lado, la serie está muy bien hecha, se nota que han puesto pasta y como entretenimiento navideño no tiene más reproches.

Mejores críticas está recibiendo Los dos papas, la cuarta película semanal que ha estrenado Netflix después de El irlandés, Historia de un matrimonio y 6 en la sombra. Son todas, a priori, películas potentes de cartelera de cine y con repartos de primera fila. El cine en casa en toda regla, que continúa ahora con Los dos papas, un largo británico sobre la relación que tuvieron los dos papas que siguen vivos, Benedicto XVI y Francisco, interpretados por Anthony Hopkins y Jonathan Pryce respectivamente.

Más contenidos exclusivos:

A los gatos, ni tocarlos: Un asesino en Internet (T1), documental de humor sobre…

(T1), documental de humor sobre… Chief of Staff (T2), serie surcoreana de «drama sesudo» e historia política de altos vuelos.

(T2), serie surcoreana de «drama sesudo» e historia política de altos vuelos. Después de la redada , corto documental mexicano en torno a la inmigración.

, corto documental mexicano en torno a la inmigración. Érase una segunda vez (T1), drama romántico francés.

(T1), drama romántico francés. Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America! , monólogo de humor.

, monólogo de humor. Soundtrack (T1), musical de comedia romántica en Los Ángeles.

(T1), musical de comedia romántica en Los Ángeles. Ultraviolet (T1), serie de suspense polaca.

Nuevos capítulos:

Patriota no deseado (T5)

Once Upon A Time In Lingjian Mountain (T1)

Entra en catálogo:

A por todas de nuevo

Admitido

Ases calientes

Beyond Scared Straight

Clarence

Corrupción en Miami

El precio del poder

Embarazada por obra y gracia

Enemigos públicos

Good Witch (T5)

Historias corrientes (T3)

Honey 2

Hora de aventuras (T5-T6)

Increíble pero falso

Isoken

King Kong

La Carrera De La Muerte

La cosa (The Thing)

Las hermanas Bolena

¡Liberad a Willy!

Los Caraduras

Los perdedores

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (T6)

No es país para viejos

Noragami

Origen

Potato Potahto

Senna

Somos osos

The Island

Turbo

Why Me?

Amazon Prime Video

También Amazon está teniendo un buen fin de año en cuanto a lanzamientos originales o exclusivos, además de las toneladas de películas -mucho relleno, so sí- y series completas que está poniendo. Esta semana. de hecho, podría haber encabezado la sección con…

Se estrena en Prime Video la primera superproducción de Amazon Studios, una película que también tenía a priori el potencial para haberse lanzado con éxito en cines -se ha exhibido en algunas salas internacionalmente para poder optar a premios, pero poco más- y que nos lleva a la Inglaterra victoriana. The Aeronauts es una aventura clásica a lo Julio Verne que, sin embargo, fue real: el accidentado vuelo en globo aerostático con fines científicos que en 1862 emprendieron los británicos James Glaisher y Henry Tracey Coxwell. Protagonizada por Eddie Redmayne y Felicity Jones, podría haber sido una interesante película histórica de no caer en la espectacularidad de las escenas de riesgo y, mucho peor, de no haber cambiado la historial real para poner a una mujer inventada en el papel que realizó un hombre. Han habido muchas mujeres con grandes historias a lo largo la historia, valga la redundancia, como para tener que recurrir a estas mamarrachadas.

LOL: Last One Laughing (T2), programa mexicano de humor.

Nuevos capítulos:

La que se avecina (T11)

The Purge (T2)

Entra en catálogo:

A LEGO Brickumentary

Bajo la ley del terror

Ben Collins – Stunt Driver

Burning Love (T2-T3)

Casi imposible

Criaturas indefensas

Descubriendo a Nina (T1-T7)

Dollman vs. Demonic Toys

En estado crítico

El amor es un arma (Love Is a Gun)

El extraño

El gran dictador

El intercambio

El mentalista (T1-T7)

(T1-T7) El pomo azul

Hijos de un mismo Dios

Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans

Howard, un nuevo héroe

La colina de la hamburguesa

La sombra del reino

Los amores cobardes

Mamma Mia! La Película

Mighty Fine

Mil millones

Molang (T1)

Neil Young Heart of Gold

Never Surrender: Un documental sobre «Héroes fuera de órbita»

Oculus. El espejo del mal

Ojos en la noche II

Overbooking

Planta 4ª

Polisse

Riesgo Extremo

Robinson Crusoe

Running for Good

Rock’n Love (You Instead)

San Valentín Sangriento 3D

Secuestro

Sefarad

Silencio desde el mal (Dead Silence)

Sobrenatural (T1-T13)

(T1-T13) Somos la noche

Streaming IRL (T1)

The Blackout (Oculto en la memoria)

The Company Men

The Salvation

Tormenta blanca

Un hombre lobo americano en París

Una vida una cena (T1)

Widow’s Walk

Wolf

HBO

En HBO esta semana hay calma, dos nuevos documentales, los nuevos capítulos de sus series en emisión y poco más.

Más contenidos exclusivos:

Viaje por las colinas , documental sobre un viaje de padre e hijo con destino a Rusia.

, documental sobre un viaje de padre e hijo con destino a Rusia. De vuelta a casa, documental sobre diferentes niños que han pasado por hogares de acogida.

Nuevos capítulos:

La materia oscura (T1)

Santos Dumont (T1)

Tell Me a Story (T2)

Wataha (T3)

Watchmen (T1)

Entra en catálogo:

Baron Noir (T2)

Los juegos del hambre: Sinsajo. Parte 1

Mi amigo el gigante

Spy Kids 2: La isla de los sueños perdidos

Apple TV+

Y terminamos con Apple TV+, cuya oferta es exactamente la misma que la de la semana pasada: nuevos capítulos de sus series en emisión.

Nuevos capítulos: