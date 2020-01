CES 2020. BMW iNEXT se comercializará con 5G integrado para potenciar sus capacidad de conducción autónoma, información, entretenimiento e incluso videojuegos en streaming, según anuncia la compañía alemana en Las Vegas.

BMW iNEXT es el espectacular SUV 100% eléctrico que la firma alemana comercializará en 2021. Será el segundo modelo en utilizar la plataforma de automóvil eléctrico de quinta generación de BMW, que incluye la última tecnología de motor eléctrico eDrive, más eficiente y compacto al agrupar el motor eléctrico, la electrónica del sistema y la transmisión, todo en una sola unidad.

Pero no hablaremos hoy de su motor, sino de su conectividad, ya que las redes de banda ancha móviles de quinta generación se van a ampliar notablemente en 2020 y la industria automovilística es otro campo de aplicación. Según BMW, el iNEXT será «el primer vehículo premium en contar con la tecnología inalámbrica 5G estándar».

BMW iNEXT: 5G para conduccción autónoma

La tecnología 5G de BMW, desarrollada en colaboración con Harman Samsung, estará basada en una tarjeta SIM incorporada, lo que significa que los conductores y pasajeros no tendrán que llevar un dispositivo 5G separado como un teléfono inteligente o un tablet para proporcionar el acceso y la velocidad de los datos que prometen las nuevas redes.

BMW considera esencial el 5G para realizar las capacidades de conducción automatizada de Nivel 3 (y superiores) del iNext. Dado que un automóvil autónomo no funcionará de forma aislada, sino que se comunicará con los otros vehículos y la infraestructura que lo rodea, los fabricantes dependerán de las redes celulares. Sin embargo, para que eso tenga éxito, necesita baja latencia, cobertura de red garantizada y una velocidad de datos mínima asignada.

El 5G también permitirá actualizar la plataforma de manera sencilla y rápida vía Over The Air (OTA), considerando que el software es clave hacia la implementación de los autónomos. «En la conducción autónoma, necesito mapas de alta definición para cargarlos, necesito muchos datos. La inteligencia artificial en la pila de software de conducción autónoma se desarrollará en nuestros grandes centros de datos todo el tiempo. Y luego tendremos actualizaciones remotas de software de un tamaño significativo. Para que podamos actualizar los automóviles a capacidades autónomas Nivel 3», explica Klaus Fröhlich, miembro del Consejo de Administración de BMW.

A partir de los vehículos equipados con el Service Pack 2018 de BMW, Fröhlich señala que las actualizaciones OTA son posibles en todos los sistemas del vehículo, pero con un tamaño limitado debido a las restricciones del las redes 4G LTE. «Estamos aprendiendo con nuestro sistema 4G con qué frecuencia y en qué tamaño podemos hacer actualizaciones en el campo. Le he dado a mi gente un requisito: no lo use para parches. Desarrolle adecuadamente y solo lo lance cuando mejore los sistemas», dice el ejecutivo.

BMW dijo que el 5G también se introducirá en otros modelos poco después de que el iNext entre en producción, «aunque la integración variará según el modelo y la configuración específicas», explicó la compañía a Roadshow.

También para entretenimiento y juegos

BMW también tiene en mente las grandes posibilidades del 5G para aumentar las capacidades de los sistemas de info-entretenimiento de los automóviles. Una posibilidad obvia es transmitir vídeo 4K a las pantallas del automóvil y la firma está estudiando la entrega de servicios en streaming como programas de televisión y películas y también videoconferencias de alta calidad.

También se podrían habilitar los servicios de transmisión de juegos, como Google Stadia. Tradicionalmente, no son efectivos cuando se tiene en cuenta el ancho de banda y la latencia de 4G LTE en un vehículo en movimiento. BMW dice que su tiempo finalmente está llegando gracias a las capacidades del 5G. Por lo demás, el BMW iNEXT llegará a las carreteras del mundo en 2021.