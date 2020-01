CES 2020. Wacon One es una tableta gráfica dirigida «a una nueva generación de creadores», que destaca por su precio contenido al alcance de cualquier aficionado o jóvenes que sueñen con convertirse en creadores profesionales.

Incluso con la avalancha de tabletas de dibujo de marcas como Huion, XP-Pen y otros, no cabe duda que Wacom sigue siendo santo y seña en este tipo de dispositivos. Tiene un catálogo amplísimo, modelos tan espectaculares como la Cintiq Pro 32 y módulos informáticos propios que permiten transformar las tabletas en estaciones de trabajo sin necesidad de PCs. El problema es que su precio es prohibitivo para consumidores y aficionados.

Wacom One es claramente la respuesta de la compañía a estas situaciones y tiene el objetivo de recuperar un segmento de mercado que quizá haya perdido por alternativas más asequibles en precio. Otra novedad es que por primera vez, también se dirige específicamente a un mercado de dispositivos Android claramente desatendido.

Wacom One no es una Cintiq que solo tiene un precio más bajo. Es prácticamente un Cintiq de nivel de entrada en todos los sentidos. Tiene su base en una pantalla de 13 pulgadas que ofrece una resolución FHD para 1920 × 1080 píxeles y soporta un 72% de la gama de color NTSC.

Como cualquier Wacom, incluye un lápiz óptico sensible a la presión que no requiere recarga. Si deseas utilizar otros, la compañía ofrece compatibilidad con modelos de terceros como Lamy, Samsung y STAEDTLER. Desafortunadamente, el único lápiz Wacom que es compatible con el One es el que se entrega con el dispositivo, muestra de su enfoque total en la búsqueda de nuevos usuarios.

La tableta es un dispositivo independiente que necesita conectarse a otros equipos para funcionar. Soporta ordenadores personales con Windows y los Mac de Apple. Como gran novedad, también Android, aunque la lista de compatibles todavía es limitada y alcanza a los Huawei P20 / P30, Mate 10/10 Pro, Mate 20/20 Pro; Samsung Galaxy Note 10/10 + / 9/8, Galaxy S10e / S9 / S8, Galaxy Tab S4 / S5e / S6; y el Sony Xperia XZ2.

En la exhibición en la feria de Las Vegas, la compañía lo tiene conectado a un Galaxy Note 10 con la interfaz de escritorio DeX de Samsung. Ello significa que tiene acceso completo a todas las aplicaciones de Android a pantalla completa. Wacom promete actualizaciones del firmware para añadir compatibilidad con otros dispositivos

Wacon One tiene un precio de 399 dólares, la mitad de la Cintiq más económica. No es casualidad que cueste los mismo que la Huion Kamvas Pro 13, uno de los rivales directos en el segmento de tabletas gráficas de bajo coste que Wacom quiere reconquistar con un modelo que destaca por la precisión de la experiencia de dibujo, la calidad de construcción, la detección de inclinación del lápiz y el soporte de software. Y un precio muy contenido para el líder del sector.