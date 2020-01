En los últimos años los usuarios nos hemos ido concienciando de la importancia de la privacidad en Internet y de que tenemos derecho a saber qué pasa con nuestros datos. Desde hace tiempo, navegadores como Safari o Firefox bloquean por defecto las cookies de terceros, evitando seguimientos no deseados y posibles problemas de seguridad. Hace unas horas, la todopoderosa Google, avisó que piensa hacer lo mismo con Chrome a lo largo de los próximos dos años.

A diferencia de Mozilla, Apple o Microsoft, para Google las cookies s son muy importantes. De hecho, son la base del sistema de publicidad personalizado que la ha convertido en una de las mayores empresas del mundo, razón por la que este movimiento será un auténtico tsunami en el sector de la publicidad online.

«La intención de Google es hacer esto durante los próximos dos años. Esta es nuestra estrategia para rediseñar los estándares de la web, para hacerla privada de forma predeterminada. Se ha prestado mucha atención a las cookies de terceros, y ese es uno de los mecanismos de seguimiento, pero es sólo uno más y lo llamamos así porque es donde la gente está prestando más atención.» ha explicado Justin Schuh, director de ingeniería de Chrome.

La hoja de ruta planteada por Google para abandonar el soporte a las cookies de terceros comienza el próximo mes de febrero, cuando comenzarán a aplicar reglas que exijan a todas las cookies de terceros funcionar sobre HTTPS. Los desarrolladores tendrán que etiquetar tus cookies explicitamente como tal o de lo contrario se bloquearán de forma predeterminada.

La compañía de Mountain View pondrá a disposición de la industria una solución sandbox, donde se permitirá ofrecer publicidad personalizada pero se tendrá control absoluto de que los datos no salen del navegador. Una gran idea en teoría muy compleja de llevar a la práctica, máxime cuando el objetivo es crear un estándar para toda la red que vaya más allá del navegador que usemos.

Llegados a este punto, conviene no olvidar que a Google no le gusta la competencia. Sistemas como la publicidad programática (basada en cookis de seguimiento), soluciones de enlaces personalizados o embudos de conversión basados en seguimiento de usuarios no pasan por el aro de Adsense y, por tanto, no dejan un euro en las arcas de la compañía. Teniendo en cuenta la posición dominante de Chrome en el sector de los navegadores la maniobra de Google para mantener el ecosistema que le interesa es evidente.

¿Qué consecuencias tendrá esta decisión para el usuario final? Por un lado, se mejora la privacidad en uno de los navegadores de referencia pero por otro se da un paso más en las restricciones a Internet, en el dominio omnipotente de Google y se lo pone un poco más difícil a todos aquellos que no quieran pasar por el aro.

Más información | Chromium blog