Si toparte con un «tutorial» sobre cómo bajar el volumen en Android te suena raro, es porque nunca has necesitado hacer algo así. Lo importante, sin embargo, es la coletilla, el por debajo de los niveles por defecto, lo cual, evidentemente, no significa seguir bajar el volumen en Android una vez has silenciado por completo el dispositivo.

Por alguna razón, los desarrolladores del sistema delimitan esos niveles en función de las teclas físicas, que por lo general constan de 15 pulsaciones, ya sea para aumentar el volumen «de cero a cien» o viceversa. La cuestión es que entre una pulsación y otra hay un margen que no se aprovecha y que genera ciertas molestias según la situación.

Para entenderlo mejor, pongámonos en una de esas situaciones, cada vez más comunes en un mundo en el que no soltamos el móvil ni al meternos en la cama: vas a acostarte, te pones tu programa de radio, pódcast, audiolibro o la música que te apetezca, te pones los auriculares… y le bajas el volumen al máximo, pues en la quietud de la noche es más que suficiente…

Pero sigue sonando demasiado alto. Entonces le bajas un nivel más… y ya lo has silenciado. ¿Por qué no hay más margen entre el último nivel y el silenciado? El problema es de Android y aunque hay algunos reproductores de audio que lo permiten, en muchos otros es imposible. Por fortuna, hay métodos con los que es posible lograrlo.

Cómo bajar el volumen en Android por debajo de los niveles por defecto

Bajar el volumen en Android por debajo de los niveles por defecto se puede conseguir de diferentes maneras, de la más compleja a la más sencilla, y como no estamos aquí para complicarte la vida, vamos a por esta última, que como ya te imaginas consiste es utilizar un aplicación que resuelva la papeleta.

De hecho, en Google Play encontrarás numerosas aplicaciones con las que gestionar el audio en Android no solo en este aspecto, sino en muchos otros. La que te recomendamos hoy es una de las más simples, aunque dispone de una gran cantidad de opciones si es que te interesa ahondar más para establecer preconfiguraciones y aplicar otro tipo de preferencias.

Precise Volume (+ EQ/Booster) es la aplicación en cuestión y para lo que nos ocupa funciona perfectamente. Es gratuita e incluye publicidad de la que puedes librarte pagando, pero si solo la vas a utilizar para la situación expuesta, no necesitas soltar un céntimo: la abres cuando toque y ya está. Una imagen vale más que mil palabras:

Para que te hagas una idea, el último nivel de volumen en Android, ese en el que si lo bajas una vez más ya has silenciado el dispositivo, puede dar bastante más de sí. Lo puedes ver en la imagen sobre estas líneas, con la diferencia de que en la app marca un 24%. Esto es, podrás seguir bajando el volumen durante 24 pulsaciones más. Y vaya si se nota.

La pregunta es por qué Android no permite hacer algo así ni siquiera con los controles táctiles del volumen, pero si eres de los que se duerme escuchando cosas con los auriculares puestos -tampoco es lo más aconsejable hacerlo de normal, pero es una decisión de cada uno-, esta es una solución.