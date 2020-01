Microsoft ha comenzado a enviar alertas en Windows 7 recomendando la compra de un nuevo equipo con Windows 10 ante el final de su soporte técnico. Los avisos se muestran a pantalla completa y explican lo que ya conocemos, que el soporte de Windows 7 finalizó el 14 de enero y que el sistema operativo no recibirá parches de seguridad, actualizaciones de software o soporte tecnológico.

No es la primera vez que Microsoft usa este tipo de notificaciones y ya las empleó hace unos meses como «recordatorio de cortesía» ante el final del soporte de Windows 7. También las recordarás en el lanzamiento de Windows 10 cuando fueron empleadas agresivamente para recordar la actualización gratuita entre sistemas. Los de Redmond se pasaron de frenada; difundieron mensajes molestos por doquier; instalaron la aplicación Obtén Windows 10 (GWX) sin conocimiento del usuario; se actualizaron sistemas sin consentimiento explícito e incluso algunos automáticamente en horas de trabajo provocando pérdida de datos.

El programa actual es mucho menos agresivo y también ha cambiado el enfoque. Frente a las anteriores que recomendaban la actualización de sistemas a Windows 10, Microsoft recomienda ahora la compra de un PC nuevo. Con Windows 10 se entiende.

Cómo deshabilitar las alertas en Windows 7

Si a estas alturas sigues con Windows 7 a pesar de las alternativas propuestas es porque simplemente no te da la gana de explorarlas, no te gusta Windows 10 ni gratis o no tienes presupuesto para la compra de un equipo nuevo. Por ello, seguramente no te guste recibir pantallazos que ocupan toda la pantalla y que tendrás que gestionar activamente porque no desaparecerán solos.

Afortunadamente, la gestión parece sencilla mediante un par de botones. Si pulsas el primero, «recordarme más tarde», la advertencia volverá a aparecer al día siguiente y sucesivos. Si pulsas el segundo, «no recordarme de nuevo», la advertencia desaparecerá de manera permanente. O esa es la teoría porque experiencias anteriores con este tipo de alertas es que volverán en el futuro.

Si quieres asegurarte hay otro método y es actuar para deshabilitar en el registro la aplicación que permite las nuevas alertas en Windows 7 y que Microsoft introdujo como «EOSnotify.exe» en el paquete acumulativo mensual de Windows 7 del pasado diciembre, KB4530734.

Es una gestión sencilla, pero como siempre que actuamos en el registro se recomienda hacer una copia del mismo y/o tener activado los puntos de restauración. A partir de ahí:

Accede al registro con las teclas rápidas «Windows + R» y «regedit».

Navega a la ruta HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\EOSNotify.

Haz doble clic sobre el valor «DiscontinueEOS» de EOSNotify. Si no existe, créalo con «Nuevo > Valor de Dword (32 bits)».

Establece su valor en «1».

Finalmente, recordar la guía de alternativas a Windows 7, incluyendo la más «natural», que sería actualizar a Windows 10. Un proceso que todavía se puede realizar de manera legal y gratuita.