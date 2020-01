Nuclear Football es un ordenador de escritorio portable con refrigeración líquida

Aunque los portátiles gaming han conseguido erigirse como unos productos muy útiles en las circunstancias adecuadas (incluso para otras tareas profesionales aparte de jugar), a día de hoy siguen sacrificando algo de potencia en favor de la portabilidad. Lo malo es que, para no sacrificar potencia, posiblemente sea conveniente cambiar el formato de portátil a portable, y ese es el caso del Nuclear Football, que destaca por combinar componentes de un ordenador de escritorio con refrigeración líquida.

Entrando en detalles, el ordenador portable Nuclear Football consiste en una caja Pelican 1525 modificada con componentes de escritorio, refrigeración líquida y un monitor de 23 pulgadas, a los cuales se les suma recortes a nivel de puertos. A nivel interno incorpora un AMD Ryzen 5 2600 como procesador, una gráfica NVIDIA Geforce RTX 2070 Super, 16GB de RAM y 256GB de SSD montados sobre un placa base Gigabit B450-i Aorus Pro WiFi y alimentados con una fuente de 600 vatios de Corsair.

La pantalla ha sido tomada de un monitor Dell y cuyo tamaño se ajusta al de la caja Pelican 1525, pudiéndose abrir como si fuera un portátil, y cuenta además con un sistema de refrigeración líquida construido con componentes de EK-Vector y Alphacool capaz de mantener la temperatura a 38 grados Celsius mientras se juega y a 44 grados en carga máxima.

El usuario de Reddit thegarbz, presunto inventor y constructor del Nuclear Football, ha dicho a través de la mencionada red social que el ordenador portable que ha creado es más barato que un portátil de características similares, además de contar, como ya hemos mencionado, con una pantalla más grande.

Debido a que no es un portátil como tal, sino un verdadero ordenador portable (que no es un portátil grande y pesado), el Nuclear Football no tiene teclado ni touchpad, por lo que esos periféricos de entrada tienen que ser suministrados por fuera vía teclado y ratón inalámbricos o cableados.

Es importante tener en cuenta que no hay batería, ya que la intención del creador del Nuclear Football no es crear un portátil con autonomía, sino un ordenador de escritorio portable (fácil de transportar) que sea fácil de configurar. El usuario thegarbz ha mostrado fotos en las que transporta el ordenador como si fuera una maleta.