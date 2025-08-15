Corsair NAUTILUS RS LCD, refrigeración líquida AIO con pantalla personalizable

La compañía estadounidense ha lanzado el Corsair NAUTILUS RS LCD, un kit de refrigeración líquida de tipo AIO que está diseñado para enfriar sin problemas procesadores de alto rendimiento, como los Intel Core Ultra 9 285K y los Ryzen 9 9950X3D.

El Corsair NAUTILUS RS LCD integra una pantalla LCD con un panel IPS en el cabezal de la bomba. Esta pantalla tiene un tamaño de 2,1 pulgadas, resolución de 480 x 480 píxeles y es personalizable, lo que significa que podemos utilizarla para mostrar funciones concretas, como la temperatura del procesador, o colocar una imagen o un GIF con fines decorativos.

Esta pantalla ofrece ángulos de visión de 178 grados, lo que significa que se podrá ver bien sin importar la posición desde la que estemos mirando. Reproduce 16,7 millones de colores, y tiene un brillo de 600 cd/m2, lo que quiere decir que se verá perfectamente aunque tengamos iluminación LED RGB a su alrededor.

La base de este kit de refrigeración todo en uno es la misma que la del Corsair NAUTILUS RS, lo que significa que ofrece el mismo nivel de rendimiento y que monta los mismos componentes. Su bomba trabaja con un bajo nivel de ruido, tiene una base de cobre ligeramente convexa y trae pasta térmica XTM60 preaplicada.

El Corsair NAUTILUS RS LCD está disponible en dos versiones, una de 240 mm con dos ventiladores de 120 mm y otra de 360 mm con tres ventiladores de 120 mm. Ambas se pueden conseguir en color blanco o negro, y utilizan ventiladores Corsair RS120.

Los ventiladores Corsair RS120 están optimizados para ofrecer el mejor rendimiento posible cuando se montan encima de un radiador. Utilizan la tecnología Corsair AirGuide, y vienen con rodamientos magnéticos para mejorar el flujo de aire y reducir el nivel de ruido. Pueden trabajar a un máximo de 2.100 RPM, y cuentan con control PWM.

Este kit de refrigeración líquida es compatible con los sockets LGA1700 y LGA1851 de Intel, y también con los sockets AM4 y AM5 de AMD. Es muy fácil de instalar, y viene con todo lo necesario para realizar su montaje.

Si ya compraste el Corsair NAUTILUS RS original y te gusta la idea de tener una pantalla no te preocupes, porque Corsair ha confirmado que también ha lanzado un módulo con pantalla LCD para actualizar esos kits de refrigeración. Es muy fácil de instalar, solo tienes que retirar la parte superior del cabezal de la bomba y colocar la pantalla en el espacio que quedará visible, sin más.