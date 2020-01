Space X ha completado con éxito una de las últimas pruebas para que la cápsula Crew Dragon lleve astronautas a la Estación Espacial Internacional y después a la Luna o a Marte. Será un momento clave para la firma de Elon Musk ya que ningún astronauta ha sido lanzado al espacio desde suelo estadounidense desde el último vuelo del transbordador en 2011.

SpaceX completó anoche una prueba crucial del sistema de seguridad de la nave espacial Crew Dragon. La misión consistía en simular un fallo en el lanzamiento del cohete impulsor Falcon 9 y la puesta en marcha de un abortaje de emergencia. Según lo previsto si ese escenario termina produciéndose, la Crew Dragon utilizó sus ocho motores Super Draco para alejarse rápidamente del cohete, lo que en una misión real garantizaría la seguridad de los astronautas a bordo ante un fallo inesperado del cohete.

Es lo que puedes ver en el vídeo de NASA que adjuntamos, junto a una impresionante explosión controlada del cohete, el despliegue de los paracaídas de la cápsula a una distancia segura, para finalizar el rescate en el Atlántico.



En el futuro, Space X tiene el objetivo de que sea un barco en alta mar el que «atrape» la cápsula sin dejar que caiga al agua. También está en proceso de probar un sistema similar para recuperar los carenados (grandes cubiertas protectoras) que utiliza para encerrar la carga durante sus lanzamientos de los cohetes Falcon 9 y Falcon Heavy.

«Ha sido una misión perfecta… Ha salido tan bien como podríamos esperar. Estoy entusiasmado, es realmente genial», dijo Musk tras la prueba. «Todo parece perfecto por lo menos hasta donde hemos visto hasta ahora, pero necesitamos recuperar físicamente la nave y confirmar que no haya un problema que no aparezca en la telemetría».

La compañía aeroespacial privada de Elon Musk ya acopló con éxito la cápsula Crew Dragon en la Estación Espacial Internacional el pasado marzo y el próximo paso será la primera misión tripulada. La misión de anoche era imprescindible para la certificación de la NASA.

Llevar astronautas a la EEI es solo un primer paso en los planes de SpaceX, porque el gran objetivo es Marte. Elon Musk no solo quiere llevar algunas almas intrépidas a Marte, sino que quiere crear en el planeta rojo una «nación» con un millón de humanos. Según las cuentas del ejecutivo, tendrían que construir 100 naves espaciales por año para enviar a unas 100.000 personas de la Tierra a Marte cada vez que las órbitas de los planetas se alineen favorablemente. Y ello en 2050.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020