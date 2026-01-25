Hito en la cuenta atrás de la misión Artemis II

La misión Artemis II ha alcanzado un nuevo e importante hito en su cuenta atrás: la entrada oficial en cuarentena de los cuatro astronautas que viajarán alrededor de la Luna. Este paso marca el inicio de la fase final de preparación para el que será el primer vuelo tripulado más allá de la órbita terrestre en más de medio siglo. No en vano, han pasado más de 50 años desde la última vez que el ser humano pisó la superficie lunar, en diciembre de 1972 con el Apolo 17. Ahora, la NASA se prepara para volver a enviar personas al entorno lunar, con una misión clave en la arquitectura del programa Artemis.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa lunar de la NASA y servirá como prueba crítica de los sistemas del cohete SLS (Space Launch System) y de la nave Orion. Tras el vuelo no tripulado de Artemis I, que demostró el rendimiento del vehículo en condiciones reales, esta nueva misión supone un salto cualitativo: llevará a cuatro astronautas en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, validando los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones necesarios para futuras expediciones a la superficie.

La cuarentena, iniciada a finales del pasado viernes, forma parte del llamado “programa de estabilización de salud”, diseñado para minimizar el riesgo de que los astronautas contraigan alguna enfermedad en los días previos al lanzamiento. Los miembros de la tripulación —los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen— han comenzado esta fase en Houston, y si todo avanza según lo previsto, viajarán al Centro Espacial Kennedy de Florida unos seis días antes del despegue. Allí permanecerán en el edificio Neil A. Armstrong, sede de los astronautas antes del lanzamiento.

Mientras tanto, los preparativos técnicos avanzan en paralelo en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy. El cohete SLS y la cápsula Orion llegaron al lugar el pasado 17 de enero, y desde entonces los equipos han completado tareas fundamentales como la conexión de líneas de purga, pruebas de sistemas mecánicos, verificación de comunicaciones y activación de distintos componentes del vehículo. También se ha instalado el sistema de escape de emergencia y se han cargado a bordo materiales como kits médicos, tablets de uso en vuelo y experimentos científicos.

Uno de los ensayos más importantes que debe superar el sistema antes del vuelo es el conocido como wet dress rehearsal, una prueba general que simula el proceso completo de carga de combustible y cuenta regresiva hasta justo antes del encendido. Esta prueba, que implica el manejo de más de 2,6 millones de litros de propelentes criogénicos, está programada para realizarse en los próximos días, y su resultado será determinante para confirmar la fecha definitiva del lanzamiento. Si fuera necesario, la NASA podría volver a trasladar el conjunto SLS-Orion al edificio de ensamblaje para realizar ajustes adicionales.

La misión Artemis II recorrerá una trayectoria lejana de retorno libre alrededor de la Luna. A diferencia de Artemis 1, esta vez Orion viajará con una tripulación a bordo, lo que permitirá validar todos los sistemas en condiciones reales de operación humana. El vuelo durará aproximadamente 10 días, durante los cuales los astronautas sobrevolarán el lado oculto de la Luna y regresarán a la Tierra en un amerizaje en el Pacífico. Será la primera vez que humanos se acerquen tanto a la Luna desde 1972.

Simultáneamente, los equipos encargados de la recuperación de la cápsula ya se entrenan para las operaciones tras el amerizaje. Personal de la NASA y del Departamento de Defensa está realizando ejercicios de simulación en alta mar, ensayando el rescate del módulo Orion y la extracción segura de la tripulación. Estas tareas requieren una coordinación milimétrica, especialmente en las condiciones impredecibles del océano.

Pese a los avances, la NASA aún no ha fijado una fecha oficial de lanzamiento. La ventana de lanzamiento más temprana se abre el 6 de febrero, pero la decisión final dependerá del resultado del wet dress rehearsal y de la evaluación completa de todos los sistemas. La cuarentena anticipada permite mantener la flexibilidad necesaria para aprovechar cualquier oportunidad de vuelo en ese periodo.

Con la entrada en cuarentena de la tripulación y los preparativos técnicos avanzando sin contratiempos, Artemis II se perfila como la misión que devolverá a la humanidad a las cercanías de la Luna. Este nuevo paso consolida el compromiso de la NASA con el regreso sostenible al entorno lunar, devolviendo al ser humano a un escenario que no visitaba desde hace más de cinco décadas.

Más información e imágenes: NASA