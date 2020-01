De Windows 7 a Ubuntu Linux con guía oficial de Canonical

Saltar de Windows 7 a Ubuntu Linux es una de las mejores alternativas para superar la finalización del soporte técnico de Windows 7. Aunque se pueden usar otras distribuciones GNU/Linux, Ubuntu es la distribución más popular del escritorio y es lógico que Canonical señale las ventajas de la migración en una guía oficial que revisa los pasos básicos para hacerlo.

Ya conoces la situación. Windows 7 finalizó el ciclo de vida el pasado 14 de enero, lo que significa que el sistema operativo no recibirá actualizaciones de seguridad y potencialmente quedará expuesto a ataques informáticos aprovechando las vulnerabilidades no parcheadas. Si bien mantener Windows 7 puede ser una opción reforzando la seguridad o utilizando alguno de los trucos conocidos para mantener las actualizaciones que Microsoft seguirá produciendo para empresas, a largo plazo es obvio que el usuario debe buscar alternativas.

El paso a Windows 10 es el movimiento «más natural» y más si tenemos en cuenta que todavía se puede realizar gratuitamente. La cuestión aquí es que si los usuarios no lo han hecho ya cuatro años y medio después de su lanzamiento y tras la insistencia (cansina hasta decir basta) de Microsoft, es que simplemente no quieren hacerlo sea por las cuestiones de privacidad, del bloatware, de la interfaz de usuario o por los fallos en las actualizaciones. Y si no quieres actualizar, tampoco comprar máquina nueva que sí o sí tendrá Windows 10.

Aunque macOS sería otra alternativa, también exige realizar una importante inversión para adquirir un equipo Apple porque el uso de Hackintosh no está indicado para el usuario común. El resultado es que Windows 7 mantiene una cuota de mercado enorme y está instalado en 400 millones de máquinas que necesitan respuesta.

De Windows 7 a Ubuntu Linux

En este escenario, pasar de Windows 7 a Ubuntu (u otra distribución GNU/Linux) es la mejor alternativa para salir de Windows sin tener que gastar ni un euro en una nueva máquina. Hay que destacar que los requisitos de hardware (tanto los mínimos como los reales de uso) de Windows son muy similares a los que necesita un desarrollo como Ubuntu y hoy Linux, ofrece un soporte hardware amplio al menos para los componentes principales de la máquina.

Canonical apuesta por ello, como ya indicó en su momento, con una guía donde revisa las consideraciones para la mudanza, con énfasis en las aplicaciones y la copia de seguridad de datos, para seguir con la instalación del nuevo sistema operativo y terminar el recorrido en el escritorio de Ubuntu y la configuración posterior a su instalación. Entre las razones que convierten a Ubuntu en un buen candidato, Canonical destaca:

Ubuntu es un sistema operativo gratuito de código abierto desarrollado y soportado por Canonical. Sin embargo, partes de Ubuntu se basan en otros proyectos por lo que existe un fuerte elemento de colaboración con la comunidad Open Source.

Es un sistema operativo robusto y seguro. Tiene un modelo de lanzamiento bianual; cada seis meses, se lanza una nueva versión (abril y octubre) y cada dos años, se lanza una versión especial con soporte de largo plazo (LTS) con cinco años de actualizaciones y correcciones de seguridad para usuarios domésticos.

Ubuntu es utilizado por millones de usuarios e incluye un rico ecosistema de software: aplicaciones populares para manejar el uso típico de un escritorio informático. Por ejemplo, Firefox, Chrome, Skype, Steam, Spotify o VLC.

Canonical también muestra una tabla con la descripción general de las opciones de software típicas y su disponibilidad en Ubuntu. Algunas preinstaladas en la distribución, otras fácilmente accesibles para instalar y las alternativas completas o parciales a las aplicaciones más usadas en Windows.

La guía también detalla la manera de salvar archivos y datos de los equipos con Windows antes de realizar la migración, a través de las copias de seguridad y las opciones de respaldo mediante el uso de medios locales o de red. Es una tarea de mantenimiento básica que ya debería conocer cualquier usuario de Windows, pero nunca está de más recordarlo.

En cuanto a la instalación de un Linux como Ubuntu, es tan sencilla como haríamos en un proceso desde cero con Windows 10, descargando la imagen del sistema desde el sitio de Canonical, grabando la imagen con tu programa favorito (por ejemplo Rufus) e instalando. Puedes repasar algunos de nuestros especiales para un proceso que hoy está al alcance de cualquier usuario, tanto si quieres mantener solo Linux o también combinarlo con Windows 10.

Nuestros compañeros de muylinux publican regularmente especiales con la configuración general después de la instalación y en Internet hay documentación para aburrir para facilitar la migración. No te de miedo probar. Si no quieres usar Windows 10, saltar de Windows 7 a Ubuntu es una gran alternativa para reducir los riesgos de seguridad que plantea un sistema sin soporte.

Y como en la variedad está el gusto, Linux ofrece un amplio espectro de distribuciones a usar, comenzando por las variantes propias del mismo Ubuntu (Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu…), de otras generales como Linux Mint que gustan mucho entre los usuarios de Linux y de otros como Zorin OS que precisamente tienen como gran objetivo acoger a usuarios de Windows mediante un cambio gradual y no dramático, con una adaptación visual bien conseguida y herramientas personalizadas para que el personal que acceda al sistema libre se sienta como en casa.