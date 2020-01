Todas las alternativas a Windows 7 ante el fin de su soporte técnico

El soporte técnico oficial para Windows 7 (también para Windows Server 2008) finalizará mañana 14 de enero como estaba programado. Salvo los programas empresariales de soporte extendido de pago que Microsoft ha puesto en marcha, ello significa que el sistema operativo no recibirá actualizaciones de seguridad y potencialmente quedará expuesto a ataques informáticos aprovechando las vulnerabilidades no parcheadas.

Windows 7 es uno de los sistemas operativos más exitosos de la historia. Llegó en 2009 para superar el fiasco de Vista y lo ha conseguido con creces. La cuestión es que a la hora del adiós sigue contando con una cuota de mercado amplísima. A pesar de los todos los esfuerzos de Microsoft (algunos cuestionables limitando su soporte hardware y características de manera artificial por motivos comerciales), incluyendo la actualización gratuita a Windows 10 que hoy por hoy todavía se mantiene oficiosamente, la cuota del sistema se estima en un 26% del total del escritorio, calculándose en 400 millones el número de equipos que todavía lo usan.

La historia se repite y Microsoft no ha podido impedir que Windows 7 se convierta en un nuevo caso «Windows XP». El problema reside en la explotación de las vulnerabilidades que ya nadie va a parchear y ello afecta tanto a equipos de consumo, clientes de empresa y también a las redes informáticas donde funcionan en ocasiones junto a equipos con otros sistemas que pueden verse también afectados.

Alternativas a Windows 7

Así las cosas, llega el momento de plantearse las alternativas. Y hay más de las que recomienda Microsoft, que obviamente pasa por actualizar equipos existentes a Windows 10 o comprar un nuevo PC, con el mismo sistema preinstalado. Las repasamos.

Quedarse en Windows 7

Windows 7 es uno de los mejores sistemas operativos lanzados por Microsoft. Y hay razones para no migrar a Windows 10. Como decíamos, llegó para superar el desastre de Vista y lo consiguió con un enorme salto adelante en usabilidad, estabilidad y rendimiento. Con el refuerzo del Service Pack se ha mantenido en una forma excelente durante la última década. Ofrece un escritorio e interfaz de usuario familiar; mayor privacidad que Windows 10; menos bloatware y mayor estabilidad y soporte para hardware-software antiguo.

Está claro que si a pesar de la gratuidad de Windows 10 durante más de un año y de la insistencia desmedida de Microsoft por convencer al personal de la actualización, un 26% lo sigue utilizando, es que las alternativas no le han convencido y a estas alturas no será sencillo que den marcha atrás a pesar de la problemática de quedarse sin soporte técnico oficial. Obviamente, a partir de mañana, el usuario que use Windows 7 tendrá que reforzar su estrategia en ciberseguridad, emplear software soportado (especialmente soluciones anti-malware o navegadores) y aplicar otras técnicas para intentar limitar los ataques como nos cuentan nuestros compañeros de muycanal.

Otra opción para reforzar el sistema es utilizar alguno de los hack que están llegando para mantener las actualizaciones de seguridad en Windows 7. Oficialmente, un consumidor no puede recibirlas ni pagando por ellas. Oficiosamente, hay «rendijas» por donde colarse y obtenerlas aprovechando el programa Extended Security Updates para empresas. No es seguro que estén disponibles en el futuro. Úsalo bajo tu responsabilidad.

Actualizar a Windows 10

Es el movimiento más «natural» para un usuario o empresa que use Windows 7. Y también hay razones para recomendarlo. La seguridad es el punto más claro para aconsejar la actualización, y Windows 10, además de parches de seguridad continuos cuenta con tecnologías de protección que no tiene Windows 7, como las credenciales de usuario en contenedores seguros; sistemas de autenticación como Windows Hello y Passport o un servicio de seguridad en Windows que incluye un Defender mucho más potente.

Y hay otras, como el soporte a nuevas tecnologías y características; todo lo que llega de los juegos con DirectX 12 o ser un único sistema para múltiples dispositivos y compatibilidad/sincronización con otros como Android hoy adoptado por Microsoft como sus sistema móvil de referencia. Además, hay que resaltar el buen trabajo de la compañía desde su lanzamiento en soporte de hardware y optimización de código, logrando unos requisitos mínimos que están al alcance de casi cualquier equipo existente con Windows 7.

En equipos más antiguos, Microsoft recomienda cambiarlo y no actualizar, pero eso es ya decisión del usuario y de su presupuesto. Si quieres actualizar, debes saber que el proceso gratuito todavía se mantiene. O para ser más preciso, se permite oficiosamente para que Windows 10 aumente cuota. Simplemente necesitas una licencia válida de Windows 7 para realizar un proceso que revisamos recientemente en este práctico.

Saltar a macOS

No es la alternativa a Windows 7 más clara, pero una parte de usuarios pueden optar por cambiar completamente de plataforma y saltar a macOS. Aquí hay pocas opciones que no pasen por la compra de un equipo de Apple. Hace muchos años que la firma de Cupertino no licencia sus sistemas operativos a otros fabricantes y los reserva en exclusiva para los suyos propios. Hay que recordar que Apple soporta oficialmente Windows 10 en sus equipos, por lo que un usuario que dé el salto a Mac podrá tener ambos sistemas operativos con soporte oficial.

Una segunda opción es la creación de un clónico Mac bajo la técnica del Hackintosh. No podemos considerarlo directamente una alternativa a Windows 7. Está reservado a usuarios avanzados con ganas de «currárselo» y exige un tipo de hardware muy particular para que todo funcione correctamente.

Pasarse a Linux

Una gran alternativa a Windows 7 es pasarse al sistema libre. Sobre el papel, cualquier equipo que ejecute hoy Windows 7 será capaz de mover con garantías una distribución GNU/Linux moderna. Ofrecen un gran soporte para las arquitecturas principales usando drivers libres o privativos y no deberías tener problemas para soportar al menos el hardware primario, (placa, procesador, gráfica, RAM, SSD…).

Instalar Linux es tan sencillo como hacerlo con Windows, es totalmente gratis, de código abierto, con seguridad actualizada permanentemente, con miles de aplicaciones también gratuitas y un soporte en hardware y software (incluido juegos) que -sin ser todavía el de Windows- ha mejorado extraordinariamente los últimos años. Aunque cualquier distro puede cumplir el objetivo, te recordamos unas cuantas pensando en un usuario de Windows que entra en el universo Linux.

Linux Mint. Una derivada de Debian, basada en Ubuntu (otra distro que puede usarse) que gusta cada vez más a los usuarios de Linux y puede ser una gran alternativa a Windows 7. Ofrece tres versiones a elegir según su entorno de escritorio. Cinnamon (el más moderno, innovador y completo); MATE (el más estable y rápido) y Xfce (el más ligero y estable). Más información y Descarga.

Zorin OS. Es lo más parecido a Windows 7 que encontrarás porque es precisamente su objetivo: que estos usuarios se sientan como en casa, pero en casa de Linux. También basado en el incombustible Ubuntu está diseñado para dar los primeros pasos en el sistema libre, con una barra de tareas, bandeja del sistema, botón de inicio o explorador de archivos muy similar al de Windows 7. Zorin presume de ser más rápido que el sistema de Microsoft con el mismo hardware y como todos los demás puedes convivir con él si lo necesitas en la transición. Más información y Descarga.

Kubuntu. Es uno de los desarrollos derivados de Ubuntu (y a la vez de Debian), la distribución GNU/Linux más popular en escritorios informáticos. Utiliza KDE como entorno de escritorio y comparte los mismos repositorios de Ubuntu, funcionamiento general y soporte. Otra distro garantizada para cualquier usuario de Windows. Más información y Descarga.

Elementary. Una de las distros más bonitas por las que puedes optar y de hecho, es una de las más descargadas por los usuarios de Windows. También basada en Ubuntu, compatible como el resto con sus repositorios y paquetes, usa el entorno de escritorio GNOME, pero con shell propio. Su interfaz busca simplicidad y minimalismo con clara inspiración en la funcionalidad de Mac OS X, por lo que si te gusta el sistema operativo de Apple te sentirás muy cómodo con ella. Más información y Descarga.

Deepin. Accesibilidad, diseño, eficiencia… son características de esta distribución que llega desde China y como la mayoría de esta selección es una garantía por su base Debian. Como Elementary, ha destacado desde siempre por su apartado estético y por ofrecer una interfaz gráfica con personalidad propia tomando elementos de todas las plataformas, GNOME Shell, OS X y el mismo Windows. Más información y Descarga.

Chrome OS

Quizá no pueda cubrir las necesidades informáticas y de entretenimiento de todos los usuarios, pero es claramente una plataforma al alza, ofrece una base Linux consistente, ventajas de interés para un buen número de usuarios y es otra alternativa a Windows 7 porque ofrece soluciones para tareas informáticas y entretenimiento multimedia. El apartado de juegos no se puede comparar con Windows, aunque los nuevos servicios en streaming como el mismo Google Stadia no dependerán tanto de la máquina cliente y son el futuro de la distribución de juegos.

Los Chromebooks son la punta de lanza de la plataforma de Google para PCs y ya hemos visto en el CES el gran nivel que están alcanzando estos equipos. A la mejora del hardware, se une el avance en soporte software, la compatibilidad con Google Play que le permite ejecutar miles de appa de Android y también lo que llega de la ejecución de aplicaciones Linux.

Hay otros sistemas operativos libres más allá de Windows o Linux, si bien no son reemplazos directos a Windows 7. Hoy por hoy, tampoco Android, aunque pueda instalarse en cualquier PC.

El resto sí son alternativas a Windows 7, más allá que Microsoft recomiende Windows 10 como única opción, incluyendo la compra de un nuevo equipo. Y si quieres probarlas, pero necesitas todavía Windows, puedes usar sistemas duales manteniendo ambos sistemas en el mismo equipo para preparar la transición definitiva. Y utilizar las máquinas virtuales, un salvavidas en cualquier situación, si bien exige un nivel de hardware suficiente para poder aprovecharlo.

Te toca ¿Utilizas Windows 7? ¿Lo vas a mantener? ¿Estás preparando el cambio? ¿Cuál es tu alternativa?