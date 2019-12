Microsoft implementó en el otoño de 2015 un programa de actualización gratuito para que máquinas con licencias de Windows 7 o Windows 8.1 pudieran migrar al nuevo sistema operativo que acababa de lanzar al mercado: Windows 10. Y todavía funciona (oficiosamente y mediante un método concreto) lo que puede venir bien a ese grupo de usuarios preocupados por el inminente final del soporte técnico de Windows 7, pero que no quieren gastar 120 euros para comprar una licencia retail de Windows 10.

Aunque el programa del Windows 10 gratis iba a durar solo un año, fue ampliado oficialmente hasta finales de 2017. En los meses siguientes, a medida que Microsoft iba lanzando nuevas versiones del sistema, los usuarios comprobaron como la actualización gratuita todavía era posible y por varios métodos, como el de las «tecnologías de asistencia», una excepción para los usuarios con problemas de vista u oído que necesitaran las nuevas funciones de accesibilidad.

Hoy, oficialmente, Windows 10 es de pago y su licencia cuesta 120 euros. Para usar el sistema, o compras un equipo con el sistema preinstalado, una copia física o digital en retail o a través de los programas de licencias en volumen para empresas. Y, entonces, ¿por qué funciona todavía la actualización gratuita, incluso desde una copia pirata?

A nadie escapa el interés de Microsoft por incrementar la cuota de mercado de Windows 10, cumplir con el objetivo de instalar el sistema en 1.000 millones de dispositivos (aunque sea con 2-3 años de retraso) y reducir la enorme presencia que Windows 7 tiene en el mercado y que se estima en un tercio del total de PCs de escritorio.

Un autoproclamado «ex-ingeniero de Microsoft» ha confirmado en Reddit que la actualización gratuita todavía es posible y que Microsoft la permite por los motivos conocidos: «el programa de actualización gratuita solo durante un año fue una cuestión de marketing». Después de su finalización oficial, la consigna fue la de mantenerlo. Las tiendas físicas hicieron un simple cambio de fecha para sortearlo y dos años después quedó claro que cualquier dispositivo con Windows 7 o superior podría actualizarse a Windows 10 completamente activada. Y hasta el día de hoy».

«A Terry Meyerson (anterior Vicepresidente Ejecutivo de Microsoft y jefe del Grupo de Windows y Dispositivos) en ese momento le importaban más sus estadísticas de actualización que los ingresos por licencias, ya que Windows no es ya la fuente de ingresos principal de Microsoft. Es la misma postura que Microsoft adoptó permitiendo las actualizaciones de Windows desde copias pirateadas de Windows 7, ya que el objetivo general era frustrar las amenazas de seguridad basadas en esas copias», recalca.

Cómo actualizar a Windows 10 gratis

Sí, todavía funciona. Con Windows 7 a punto de llegar al final del soporte, Microsoft pensará probablemente que tiene sentido continuar permitiendo las actualizaciones gratuitas en lugar de abandonar decenas de millones de equipos a su suerte en materia de seguridad y, cómo no, convencer al personal que Windows 10 es el paso más natural antes de saltar a macOS o Linux.

¿Cómo funciona? La actualización gratuita se consigue usando el método de la «herramienta de creación de medios» (no utilices una instalación limpia) de la siguiente manera:

Haz una copia de seguridad de tus archivos principales o de toda la unidad de disco. En teoría, este método conserva datos, pero mejor asegurarse por si hay problemas.

Accede al portal oficial de Windows 10 y pulsa sobre «Descargar ahora la herramienta».

Ejecuta el archivo descargado «MediaCreationTool1909.exe».

Selecciona el método de actualización.

La herramienta descargará los archivos necesarios y preparará el equipo para la actualización.

Simplemente, sigue las instrucciones y cuando te lo pida escribe la licencia de Windows 7 o Windows 8.1 y finaliza la instalación.

¿Es legal este proceso?

La herramienta actualizará el sistema a la última versión estable de Windows 10 y cuando te conectes a Internet los servidores de activación de Microsoft lo validarán transformando tu antigua licencia de Windows 7 u 8.1 en una licencia digital de Windows 10. la licencia debe ser válida y no ha tenido que usarse anteriormente para actualizar a Windows 10.

Vale. Quiero Windows 10, pero no tengo una licencia de Windows 7. En esta caso puedes optar por comprar una licencia de Windows 7 en sitios como eBay por un precio tan bajo como 2 euros. No nos preguntes por su legalidad…. Si Microsoft las permite no vamos a perder tiempo en cuestionarlas. (Incluso funcionan copias piratas… quñe te vamos a contar que no sepas. Una vez con tu licencia «nueva» ya puedes usar el método propuesto para actualizar a Windows 10 gratis y legal.

Vale la pena señalar como recuerda en Reddit el supuesto ex-ingeniero de Microsoft que «una activación exitosa no es lo mismo que una licencia legal para usar esa copia activada de Windows 10». Y es cierto, pero volvemos a lo mismo. Microsoft ha optado por dejar un vacío legal y técnico en este tipo de actualizaciones, validando cualquier cosa que llegue a sus servidores y legalizando sistemas anteriores aunque sean piratas con el fin de aumentar cuota de Windows 10.

Hubiera sido más sencillo implementar otro programa de actualización gratuito y oficial, pero así están las cosas. Si optas por ello, actualizar desde Windows 7 y Windows 8.1 a Windows 10 totalmente gratis y legal todavía es posible. Y lo seguirá siendo -al menos- hasta el 14 de enero de 2020 donde terminará el soporte oficial a Windows 7.