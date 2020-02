La Super Bowl 2020 celebrada en Miami paralizó hace unas horas Estados Unidos como viene siendo costumbre en el partido final que encumbra al ganador de la liga de fútbol americano. Un evento que va más allá del deporte y que sirve para crear uno de los mayores espectáculos televisivos del planeta.

Kansas City Chiefs venció a los San Francisco 49ers para ganar la Super Bowl 2020 por segunda vez en su historia y la primera desde hacía 50 años. La potente defensa de los 49ers no pudo frenar la genialidad (y tremendo brazo) del quarterback de los Chiefs, Patrick Mahomes, capaz de remontar el duelo con dos touchdowns de su equipo en menos de 7 minutos, para alzar el trofeo Vince Lombardi, ganar su primer anillo de campeón, ser nombrado el MVP del partido y y convertirse en la nueva estrella de la NFL a sus 24 años.

Los mejores anuncios de la Super Bowl 2020

El partido final de la liga de fútbol americano es puro espectáculo y hay pocos como los gurús que lo manejan capaces de sacarle tanto partido. Con una audiencia televisiva superior a los 100 millones en Estados Unidos, sumado a otros 200 millones fuera del país, las cifras de audiencia, de precio en taquilla o de reventa se incrementan cada año.

La publicidad, masiva con cerca de una hora de anuncios en un partido de cuatro cuartos de 15 minutos que finalmente supera las cuatro horas de emisión, es un capítulo aparte y se analiza al detalle como muestra de marketing creativo donde los especialistas intentan dar lo mejor de sí mismos. Las marcas se pegan por ellos teniendo en cuenta la audiencia potencial y unas estadísticas que hablan que durante un anuncio normal de la Super Bowl solo un 1 por ciento de la audiencia cambia de canal o deja de mirar a la televisión.

Son tan importantes como el mismo partido y junto al omnipresente himno nacional y el espectáculo del medio tiempo que este año ha tenido acento latino con Jennifer Lopez y Shakira, que además de baile y canto le dieron un «toque» sutil al amigo Trump por la crisis de la frontera con México al encerrar en una jaulas a unos niños convertiéndolos en un símbolo de protesta contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Ha dado para mucho esta Super Bowl 2020 incluyendo su publicidad. Un poco de todo, si bien como viene sucediendo en los últimos años la industria del entretenimiento se lleva la palma y son cuantiosos los tráilers de lanzamiento de las próximas películas o series, destacando en esta ocación Black Widows, la nueva de James Bond, Mulan, Sonic o el regreso de Top Gun.

El mundo del motor también ha tenido presencia destacada con Audi, Hyunday, Jeep con Bill Murray y su particular «Día de la Marmota» o un impresionante Hummer de 1.000 CV. No han faltado comidas y bebidas con Rick and Mortyy en Pringles y el perpetuo Budweiser. También las tecnológicas, este año con Google provocando -dicen- alguna lagrimilla en el personal: el de Amazon para Alexa con Ellen DeGeneres que debe haber costado un pastizal; el gigante minorista Walmart u otro del gestor de contraseñas Dashlane, sorprendente ver este tipo de anuncios en Super Bowl 2020 confirmando la problemática de seguridad.

Te dejamos con algunos de los anuncios mostrados. El precio, aumentado este año sobre los precedentes ha marcado un nuevo récord histórico: 5,6 millones de dólares por 30 segundos.