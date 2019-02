Los mejores anuncios de la Super Bowl 2019

Ayer mismo tuvo lugar la 53 edición de la ya mundialmente seguida Super Bowl 2019, acumulando varios cientos de millones de aficionados que disfrutaron del partido alrededor de todo el mundo.

Así pues, los New England Patriots de Tom Brady se alzaron con la victoria de un reñido partido frente a Los Angeles Rams, que acabó decidiéndose en un último tiempo (resultando en un 3-13), proclamándose como los actuales campeones de la NFL.

Sin embargo, y a diferencia de muchos otros deportes, en este evento es poca la gente la que aprovecha los descansos para levantarse de su asiento (incluso desde casa), ya que, además de los increíbles espectáculos como el de Maroon 5, suele ser el canal perfecto para deleitarnos con algunos de los mejores, más curiosos, y más caros anuncios del año, con hasta 5 millones de dólares por cada 30 segundos de emisión.

“No todo pasa el corte” – Amazon



Amazon ha sido una de las grandes empresas tecnológicas que ha querido colarse en la Super Bowl 2019, no para anunciarnos o tratar de vendernos nada en concreto (al menos no de forma directa), si no para dejarnos esta cómica resolución sobre el rápido crecimiento e integración de sus dispositivos Amazon Echo.

“100 Billones de palabras” – Google



Y es que hablando de asistentes, tampoco podía faltar Google, que en este caso aprovechó para presumir de cifras con sus más de mil millones de palabras traducidas al día, así como la integración sus últimas mejoras de traducción mediante imágenes o voz.

“Todos ganamos” – Microsoft



“Cuando todos jugamos, todos ganamos”. Este es el sentido mensaje que nos quiere transmitir Microsoft con su mando adaptativo de Xbox, que permite un mayor acercamiento e integración de las personas con discapacidades al mundo de los videojuegos.

“RoboChild” – TurboTax



TuboTax nos dejó uno de los más futuristas (e inquietantes) anuncios de la Super Bowl 2019, con el primer teaser de RoboChild, un niño androide para el que “el mundo no está preparado, pero su momento llegará”.

“Robots” – Michelob Ultra



Siguiendo la temática de los robots, aunque con un gran toque de humor, la cerveza Michelob Ultra nos muestra que esta superioridad física no siempre merece la pena.

“El viento nunca se sintió mejor” – Budweiser



Y es que si hay algo que nunca falta en la Super Bowl, es la cerveza. Como Budweiser, que ahora también se ha unido a la contribución por un planeta más limpio, con la utilización de energías renovables para sus elaboraciones.

“Anacardos” – Audi



También Audi se suma a las renovables con este cómica teaser que nos promete la llegada de nuevos modelos eléctricos, con miras de actualizar hasta un tercio de sus productos para 2025.

“Dispositivo triste” – Pringles



Además de frutos secos, también acompañan las patatas fritas. Volviendo a los asistentes de voz, Pringles nos deja este cómico spot sobre los sentimientos de los robots.

Sin embargo, no sólo podemos encontrar anuncios publicitarios en esta Super Bowl 2019, con la presencia de diversos teasers y tráilers de algunas series y películas que saldrán durante este año:

Juego de Tronos – Temporada final



Tras el reciente estreno del último teaser de la próxima y última temporada de Juego de Tronos, la cerveza Bud Light se une a la serie de la HBO para recordarnos que tan sólo faltan dos meses para que “llegue el invierno”.

El cuento de la criada – Temporada 3

“Vuelve a ser por la mañana en América”, y vuelve una nueva temporada de esta distópica sociedad ambientada en un futuro próximo, con unos anticuados principios.

Los Vengadores: Endgame

Tras los hechos sucedidos en Los Vengadores: Infinity War, y un primer tráiler estrenado en diciembre, volvemos a contar con nuevas imágenes de esta película de Marvel, entre las que destacan la vuelta de Ojo de Halcón, y los rumores sobre la posible eliminación de un nuevo integrante (para mantener las sorpresas) al notarse ciertos espacios entre los héroes en algunas de las escenas. Por el momento, tocará esperar a abril para saber más.

Capitana Marvel

“Vamos a mostrar a estos chicos quien manda”. Sólo queda un mes para la llegada de la Capitana Marvel, otra nueva super heroína sacada de los cómics de Stan Lee.

Toy Story 4

Parece que esta parte de nuestra infancia no terminará nunca. Y es que Woody y Buzz vuelven a la gran pantalla con la cuarta entrega de Toy Story, llegando así estos muñecos a una nueva generación de niños, cuyos padres seguro disfrutasteis con la entrega original de Pixar.