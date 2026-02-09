Los mejores anuncios de la Super Bowl 2026

Hace pocas horas que acaba de terminar la Super Bowl 2026, el partido final de la liga de fútbol americano (NFL) en su edición número 60, que han disputado en San Francisco los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

No te preocupes si no te gusta el fútbol americano porque no vamos a hablar de cómo los Seahawks han arrasado a los míticos Patriots gracias a su defensa y el juego colectivo. Y es que el partido trasciende todo lo deportivo. Es el evento televisivo más importante de todo el año en Estados Unidos y el más seguido del mundo tras los juegos olímpicos, el mundial de fútbol y la final de la liga de campeones de la UEFA.

Más allá de lo que pase en la cancha, otro de sus puntos de interés es la publicidad que cubre obligatoriamente una hora entera y que está reservada para los cuartos, los numerosos tiempos muertos y el intermedio del partido. Aquí sucede un evento propio tan esperado como el propio juego, un mini-concierto donde las estrellas (aún sin cobrar) se matan por participar y que este año ha protagonizado Bad Bunny con el apoyo de otros grandes artistas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Te guste o no las canciones o estilo del Conejo Malo, el puertorriqueño es una de las estrellas mundiales de la música actual y no ha defraudado en un espectáculo con recado incluido a Trump por los asesinatos del ICE: «Todos juntos somos América… Lo único más poderoso que el odio es el amor». También importante para los latinos y en general para los que nos manejamos en el maravillo idioma español es que por primera vez en la historia de las finales de la NFL el espectáculo principal de la Super Bowl 2026 se ha producido en castellano.

Los anuncios de la Super Bowl 2026

Entrado en materia de lo que nos interesa en esta entrada, decir que los principales estudios de publicidad del planeta se esmeran especialmente para este evento y los anuncios son una muestra de creatividad que marcan tendencia en la industria. Y no solo por su precio, que alcanza los 10 millones de dólares por sesenta segundos de emisión, récord absoluto en la televisión mundial.

No extraña que las marcas se peleen cada año por acceder a una audiencia masiva. Una inversión que se considera muy rentable a pesar de su altísimo coste porque apenas un 1% de los televidentes estadounidenses deja de mirar la pantalla durante la retransmisión de los anuncios, algo que puede parecer mentira ya que no sucede en ningún otro evento televisivo.

En cuanto a contenido, hay de todo y para todos, especialmente de las grandes multinacionales de la alimentación o bebidas, entretenimiento de cine y juegos, y también tecnología colándose -cómo no- la insaciable IA que quiere ocupar cualquier espacio posible. Te dejamos con algunos de los clips que han preparado algunos de los mejores estudios del mundo y que han podido verse en la Super Bowl 2026.

Disclosure Day. Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción con una película que imagina un mundo al borde de una prueba innegable de que los humanos no están solos en el universo. Y el miedo que ello conlleva.

Amazon Alexa. El asistente de IA del gigante del comercio electrónico muestra sus poderes en un anuncio protagonizado por Chris Hemsworth

Brad Pitt es Cliff Booth. Seguramente no era necesaria una secuela del Erase una vez en Hollywood de Tarantino, pero llegará pronto a Netflix con el protagonismo de Brad Pitt.

Google Gemini. El gigante de Internet intenta «humanizar» sus asistente de IA con el anuncio de un «Nuevo Hogar» centrado en una madre que guía a su hijo por las habitaciones vacías.

Project Hail Mary. Otra peli de ciencia ficción basada en una novela superventas de 2021 y dirigida por Ryan Gosling con la producción de Amazon MGM Studios.

Más del Mandaloriano. Tráiler oficial de El Mandaloriano y Grogu, nueva peli del universo Star Wars que se estrenará en cines el 22 de mayo.

Pepsi. La multinacional «roba» a su competidor Coca-Cola el uso de osos polares para publicitar sus bebidas.

Anthropic contra OpenAI. Promoción del asistente Claude con ataque directo a la llegada de los anuncios a ChatGPT.

T-Mobile y Backstreet Boys. El grupo pop está de vuelta en la tienda del operador de telecomunicaciones en Times Square, para explicarles a los clientes desprevenidos por qué deberían cambiar de proveedor.

Pokémon. Pokémon convocó a algunos grandes nombres para su anuncio de la Super Bowl 2026, incluidos Lady Gaga, Trevor Noah y hasta Lamine Yamal.

Bosch. El chef Guy Fieri se une al fabricante de herramientas para su campaña «Like a Bosch». Empieza muy modosito, pero pronto se transforma.

Budweiser. Los caballos vuelven a tomar protagonismo a la hora de promocionar las cervezas más populares en Estados Unidos.

Rippling. La empresa de software de RR.HH se promociona con un clip donde Tim Robinson se vuelve loco al comprobar que su empresa no le ha pagado la nómina.

Hellmann. Andy Samberg parodia a Neil Diamond, cantando con pasión sobre su amor por la mayonesa en los sándwiches.

Novartis. La farmaceútica se apoya en ‘traseros’ famosos del fútbol americano para su versión de análisis de sangre de una prueba de próstata.