LG y ZTE no participarán en el MWC 2020 por el coronavirus de China «anteponiendo la seguridad de sus empleados, socios y clientes» a las conferencias y presentaciones de producto que tenían previsto celebrar en Barcelona.

Ya decíamos que el brote de coronavirus de China también se había convertido en una enfermedad «económica» y el MWC 2020, el primer gran evento global desde que se confirmó la epidemia y el mayor del planeta de la industria de las telecomunicaciones, puede ser uno de los damnificados.

LG Electronics dice estar siguiendo y monitorizando de cerca la situación actual relacionada con el brote de coronavirus que fue declarado recientemente como emergencia mundial por la Organización Mundial de la Salud, ya que el virus sigue propagándose fuera de China.

«Anteponiendo la seguridad y la salud de sus empleados, socios y clientes, LG ha decidido cancelar su exposición y participación en el MWC 2020 que se celebrará a finales de este mes en Barcelona», explica la firma surcoreana en un comunicado.

LG también señala las restricciones en los vuelos internacionales a medida que el virus se propaga y ya se han registrado los primeros fallecidos fuera de China. «Esta decisión elimina por completo el riesgo de exponer a los empleados de LG al virus en viajes internacionales, actividad que se ha vuelto mucho más restrictiva en LG a medida que el virus continúa propagándose», comentan.

Otra de las que anunciaron la cancelación al MWC 2020 es ZTE, aunque han aclarado posteriormente que mantendrán el stand y el patrocinio en el 5G Summit y lo que no celebrarán será la conferencia prevista para presentación de producto. ZTE también ha señalado las complicaciones para los visados e incluso ha apuntado a la «chinofobia». «Tendemos a ser una empresa cortés y no queremos incomodar», dijo un portavoz a The Verge.

GSMA, organizadora del evento, ha emitido un comunicado para asegurar que el impacto del coronavirus en el MWC 2020 es mínimo y está implementando medidas adicionales para mitigar los riesgos relacionados con la salud. Entre otras, el MWC adoptará esfuerzos adicionales de limpieza y desinfección, incluyendo sugerir una «política de no apretón de manos» a los asistentes, cambiar los micrófonos entre los oradores del evento y recordar a los participantes las recomendaciones de higiene.

También sugiere que los asistentes se garanticen el acceso a las máscaras, lleguen temprano a España para «dar tiempo a la cuarentena» y sigan los consejos de la OMS y las restricciones de viaje que puedan existir. Los responsables catalanes han hecho un llamamiento a la tranquilidad y prevenir el alarmismo. «Las autoridades están siguiendo este asunto. Hay que hacer un llamamiento a la calma y la tranquilidad. No hay instrucciones precisas y de momento estamos a la espera de los acontecimientos», ha señalado el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el Mobile Week.

LG celebrará próximamente otros actos para anunciar su nuevo catálogo de smartphone y es seguro que ZTE hará lo mismo, pero la verdad que la cancelación hace mucho daño al principal evento mundial del móvil si otras compañías tecnológicas siguen el mismo camino. Se espera con expectación la decisión de otras como Samsung y que es que China y en general Asia, domina por completo esta industria y una buena parte de asistentes profesionales y ejecutivos (110.000 asistentes) llegan desde allí.