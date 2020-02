Samsung ha publicado la app oficial iOS para los Galaxy Buds Plus, los nuevos auriculares inalámbricos que se presentarán en el próximo evento Unpacked donde esperamos ver también los Galaxy S20, el nuevo plegable Galaxy Z Flip y quizá el asistente Galaxy Home mini.

El segmento de auriculares inalámbricos inteligentes está en plena expansión. Y si no que le pregunten a Apple por la millonada de ingresos conseguidos por la venta de AirPods. Junto a los relojes Watch, son las grandes estrellas de una división de wearables de Apple, que entrarían por ingresos (10.010 millones de dólares en un trimestre) en el top-150 de las grandes empresas de la lista Fortune.

Samsung no puede quedarse fuera de este negocio y los Galaxy Buds Plus son la respuesta. Y no por nada la app para iOS ha sido la primera en salir a la palestra. Los auriculares funcionará con iPhone 7 o posterior e iOS 10 y posterior, y «permitirán a los usuarios de iOS disfrutar de una experiencia de sonido optimizada, mientras viajan».

Por supuesto serán compatibles con Android y de hecho, sabemos que se entregarán gratuitamente a los usuarios que reserven los Galaxy S20+ y los S20 Ultra. Después de la publicación de la app un portavoz de Samsung dijo que la compañía está «emocionada de presentar Galaxy Buds+ pronto».

Por lo que sabemos hasta ahora, los nuevos auriculares seguirán la línea de diseño de los Buds actuales, pero tendrán mejoras como una batería de mayor duración de 85 mAh que permitirá hasta 12 horas de autonomía. La calidad del sonido también mejorará, con cuatro micrófonos por auricular en vez de dos como ahora.

Los Galaxy Buds+ estrenarán un nuevo diseño de caja, que ahora contiene botones físicos L y R que se encuentran debajo del LED de indicación de carga de la carcasa. Al presionar estos botones se muestra la carga de cada auricular individual, lo que hasta ahora solo era posible a través de la aplicación Galaxy Wearable.

Desconocemos el precio de venta final en retail y su disponibilidad. Esperamos verlos el próximo martes en el evento de presentación de los Galaxy S20. Teniendo en cuenta que Samsung los regalará con los smartphones, deberían estar en el mercado al mismo tiempo que ellos.