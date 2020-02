Amazon filtra las especificaciones del Galaxy S20

A pocos días de la presentación oficial de la generación Samsung Galaxy S20, se van solidificando las características de uno de los dispositivos que la compondrán. Recientemente ha sido la versión de Amazon para Emiratos Árabes Unidos la que ha listado un smarpthone con el número de modelo SM-G980F, que corresponde al básico y estándar.

El hecho de que la versión de Amazon para Emiratos Árabes Unidos haya listado el modelo estándar del Galaxy S20 permite conocer y confirmar muchas de sus características, como la pantalla AMOLED de 6,2 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, resolución nativa QHD+ y ratio de aspecto 20:9; la cámara frontal de 10 megapíxeles; además de una cámara teleobjetivo en la parte trasera de 64 megapíxeles con zoom óptico de 3x, zoom digital de 30x y capaz de grabar vídeo a 8K y 30fps. Un rumor más reciente ha señalado que la configuración de cámara trasera no soportará unión de píxeles, aunque al teleobjetivo se sumarían otras dos cámaras de 12 megapíxeles, siendo una de ellas gran angular.

El modelo listado es el global al incluir el Exynos 990 como procesador, que además estará acompañado de 8GB de RAM y de 128GB para el almacenamiento interno de datos (incluyendo el sistema operativo). Otras características son la batería de 4.000mAh, la lógica inclusión de Android 10 como sistema operativo y el precio aproximado de 847 dólares.

Por otro lado, se ha filtrado el póster oficial del Galaxy S20 Ultra, el modelo más alto de la generación que Samsung empezará a comercializar dentro de poco. En este caso no se revela nada que no se conociera, si bien la caja de embalaje de la versión 5G apunta a incluir un cargador de 45 vatios que soporta cargado rápido, mientras que las variantes 4G y 5G de los modelos estándar y Plus traerían un cargador de 25 vatios.

Otro aspecto interesante de los Samsung Galaxy S20 es que podrían traer también dentro del embalaje unos auriculares cableados por USB Type-C, ya que la compañía surcoreana he dejado de incluir el clásico conector jack de 3,5mm que nos ha acompañado durante décadas como el gran estándar para conectar dispositivos tanto de entrada como de salida de sonido.

Dentro de unos días, concretamente el 11 de febrero, se tendrían que despejar todas las dudas sobre la generación Galaxy S20 de Samsung, aunque con toda la información publicada posiblemente nos llevemos pocas sorpresas. Os dejamos con el póster del Galaxy S20 Ultra, que muestra el aspecto de la parte trasera del dispositivo.