Filtrada la fecha de lanzamiento del Samsung Galaxy S20

Con el día de la presentación cada vez más cerca, se están dando a conocer todas las características de la generación Galaxy S20 (antes Galaxy S11) de Samsung, que será mostrada en un evento en San Francisco programado para el día 11 de febrero de 2020.

Repasando un poco, la generación Galaxy S20 de Samsung constará de al menos tres dispositivos, que serán el estándar (el modelo más bajo), el Plus y el Ultra, siendo el último el más alto en cuanto a prestaciones. Aparte de características dignas de smartphones tope de gama (nada sorprendente viendo que es el rival más sólido del iPhone), se ha podido confirmar que al final la lente ISOCELL Bright HMX de 108 megapíxeles solo será incorporada en el modelo Ultra, algo a lo que se han sumado los posibles precios de las variantes con conectividad 5G.

Sin embargo, las últimas informaciones que circulan apuntan a que la generación Galaxy S20 podría costar más de lo que se especuló en un principio. Max Weinbach, de XDA Developers, ha filtrado los nuevos posibles precios para la Eurozona, que podrían subir hasta los 900 o 1.000 euros para el modelo estándar, 1.050 y 1.100 euros para el modelo Plus y 1.300 euros para el modelo Ultra. Sobre el Galaxy Z Flip (antes conocido como Galaxy Fold 2) se ha aventurado a decir que costará unos 1.400 euros. ¿Cumplirá Samsung con su propósito de lanzar un smartphone plegable “económico” o estamos ante las puertas de otro fiasco? Como el 5G todavía no se ha masificado, Samsung podría lanzar variantes de los smartphones Galaxy S20 con conectividad 4G a unos precios que se esperan unos 100 euros inferiores.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:

S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300

Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.

