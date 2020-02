Google Pixel 5: Filtrada la primera imagen

El mercado de smartphones se enfrenta a un enfriamiento que se ha convertido en una fuerte caída debido al Coronavirus, pero eso no ha desmotivado a Samsung y Xiaomi para mover rápido y colocar cuanto antes sus nuevos smarpthones de tope gama. Por otro lado, Google parece tomárselo todo con calma, así por que el momento nos tenemos que conformar con la primera imagen filtrada de la generación Pixel 5.

La imagen ha sido presuntamente obtenida en exclusiva por el youtuber FrontPageTech, y aunque todavía queda mucho para poder confirmar nada, parece que Google Pixel 5 apostará por una peculiar configuración de triple cámara en la parte trasera con la que se formará un triángulo, tal y como se puede apreciar en la imagen de portada. Siendo más concretos, lo mostrado es uno de los tres posibles diseños Google estaría considerando para el Pixel 5, ya que el encargado del canal de YouTube ha dicho que publicaría pronto otros dos renders. Sobre el tipo de cámara de cada uno de los sensores, los superiores serían el principal y el teleobjetivo y el inferior correspondería a la cámara gran angular.



Como ya hemos dicho, todavía es muy pronto como para confirmar nada, pero tomando como referencia el punto actual, Google Pixel 5. A nivel de almacenamiento lo suyo sería que partiera de 128GB, ya que los 64GB de base incluidos en los Pixel 4 han recibido críticas por parte de algunos usuarios. En lo que respecta a la pantalla, se espera que al menos se mantengan los 90Hz de la todavía presente generación, aunque no se descarta una subida a los 120Hz con el fin de darle más valor a unos dispositivos que no están concebidos para su masificación.

Veremos qué termina presentando Google, pero no se puede negar que el primer render resulta un tanto sorprendente conociendo el aspecto de los Pixel 4, si bien igualmente se decanta por adoptar una postura más conservadora y al final no veamos grandes cambios en la generación Google Pixel 5. Un aspecto que probablemente no cambie sea la disposición de la cámara delantera, que podría seguir en una muesca debido a que el formato dentro de una perforación en la pantalla no dejaría espacio para el hardware de desbloqueo facial.

Lo bueno de este asunto es que a Google no parece que le importen las filtraciones, así que en los próximos meses muy probablemente tengamos mucha más información que terminen destripando todas las características.