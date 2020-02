Hulu, el servicio de streaming, se hará con la exclusividad de la película Parásitos, película ganadora de los Oscars 2020. La tendrán en su catálogo a partir del 8 de abril gracias a un acuerdo que tienen con su productora, Neon.

Hulu es un servicio de streaming, como Netflix o HBO, que cuenta con 25 millones de suscriptores en Estados Unidos. Aunque este servicio no esté todavía disponible en España, podemos disfrutar de algunas de sus series, como la archiconocida, Cuento de la Criada que se emite en HBO. Por el momento no hay ninguna fecha ni plan que atisbe cuando este servicio llegará a nuestro país, ni si quiera a Europa, pero eso no quita que ya podamos ver Parásitos en algunas de las plataformas que tenemos disponibles.

Parásitos puede verse en:

Filmin por 3,95 €

Movistar+ por 4,99 €

YouTube por 3,99 €

Pero además todavía está disponible en cartelera en muchos cines.



Parásitos narra la desagradable historia de la familia Kim que sin trabajo lucha por mantenerse a flote. Todo cambia para ellos cuando conocen a los Park, una familia adinerada de quienes sacarán provecho los Kim al comenzar a trabajar para ellos tras conseguir que uno de sus hijos sea recomendado para dar clases de inglés. Esto formará una relación simbiótica en la que los Kim ofrecerán a los Park los servicios sin los que no son capaces de vivir, mientras que los Parks permitirán que los Kim puedan mantenerse económicamente. Sin embargo, nada es tan sencillo, y lo que parecía comenzar como una historia sencilla afectará a todos los personajes sin retorno, y esta relación correrá peligro cuando un inesperado incidente amenaza con acabar con el nuevo estilo de vida de la familia Kim. Película dirigida por Bong Joon-ho (‘Mother’, ‘The Host’, ‘Okja’) y protagonizada por Song Kang-ho (‘El imperio de las sombras’), Lee Sun-kyun (‘Noche y día’), Choi Woo-shik (‘Okja’, ‘Train to Busan’).