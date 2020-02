El reto de la gala de los Oscar 2020 era seguir recuperando espectadores después de la subida de audiencia de 2019 y tras cuatro años de franco descenso desde que Ellen DeGeneres lograra los mejores registros. No sabemos si lo habrá conseguido, pero si has trasnochado (en España) para verla seguramente coincidirás en que ha sido un auténtico tostón de emisión televisiva. Larga, aburrida y con demasiados temas musicales.

Al grano. Parásitos ha hecho historia al convertirse en la primera cinta de habla no inglesa en lograr el premio principal, el Oscar a la mejor película. Solo seis películas anteriores de habla no inglesa habían estado nominadas en la categoría principal (la última Roma de Alfonso Quaron), pero ninguna había logrado ganarla en 92 años de historia de estos premios.

La sorpresa es relativa ya que esta peli surcoreana de drama y humor negro era la favorita de los críticos y ya ganó en Cannes, colocándose arriba en las quinielas. Parásitos ha ganado también los otros tres premios principales, incluyendo el de director y guión para Bong Joon-ho y por supuesto la de mejor película internacional a la que también optaba Dolor y Gloria de Almodóvar, sin nada que hacer frente a esta -magnífica- cinta surcoreana que hay que ver en original y con subtítulos.

En consecuencia, Scorsese, Tarantino y un Sam Mendes al que siguen sin querer demasiado en la industria, se quedaron sin premio a la mejor dirección.

Menos «sorpresas» en los premios de interpretación. Joaquin Phoenix, ese Joker tan cercano a la vida real y a la vez tan alejado de lo que ofrece machaconamente Marvel con sus superhéroes se llevó con todo merecimiento el Oscar 2020 al mejor actor protagonista. Tampoco aquí tenía mucho que hacer nuestro Antonio Banderas a pesar de su buen papel. A destacar el discurso reivindicativo de Phoenix.

Renée Zellweger se llevó el de actriz protagonista por Judy. Si Joker acompaña en todo el resto de apartados y seguramente si no hubiera estado Parásitos hubiera ganado más premios, la historia sobre la cantante y actriz estadounidense Judy Garland es una castaña para olvidar. Laura Dern, mejor actriz secundaria por Historia de un matrimonio; y Brad Pitt, mejor actor secundario por Érase una vez…en Hollywood, completaron los premios de interpretación.

1917, la película bélica británica y la gran favorita de los Oscar 2020, se ha tenido que conformar con los premios técnicos. Con justicia en ellos (sonido, fotografía y efectos visuales), pero es que no había para más porque le falta la profundidad de Parásitos y pasa a ser la gran perdedora de la gala. Junto a la peli mafiosa de Scorsese.

A destacar el Oscar 2020 en guión adaptado para Jojo Rabbit, una peli que ha gustado mucho aunque por su temática (satírica sobre el nazismo) estaba claro que no se iba a comer un rosco. O casi. Si no las has visto te la recomendamos. Poco o nada para el El irlandés de Scorsese a pesar de la presencia de un reparto espectacular con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Y tampoco para la prescindible Le Mans ’66 (Ford v Ferrari), un par de premios en sonido y nada más.

No pudo la española Klaus ganar el Oscar a la mejor peli de animación, aunque estaba en las quinielas y había ganado otros premios internacionales. Finalmente fue para Toy Story 4. Otra destacada de la noche ha sido la chelista y compositora islandesa Hildur Guðnadóttir, ya que logró batir a los competidores (todos varones y de gran nivel) por la mejor banda sonora de Joker. Algo está cambiando en Hollywood.

Poco más salvo citar que a Netflix se la tienen jurada una buena parte de los miembros de la industria. Entró en los Oscar 2020 con el mayor número de nominaciones y salió con solo dos premios y menores, el comentado de Laura Dern y el mejor documental para American Factory. Te dejamos con la lista completa de nominados y ganadores no sin soltar el toque tecnológico de la gala: Samsung ha presentado un tráiler del plegable Galaxy Flip que te presentaremos mañana.

Ganadores y Nominados Oscar 2020

Mejor película:

Parásitos (Ganador)

1917

El irlandés

Historia de un matrimonio

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari)

Mujercitas

Érase una vez en… Hollywood

Mejor director:

Bong Joon-ho – Parásitos (Ganador)

Martin Scorsese – El irlandés

Quentin Tarantino – Érase una vez en… Hollywood

Sam Mendes – 1917

Todd Phillips – Joker

Mejor actor protagonista:

Joaquin Phoenix – Joker (Ganador)

Adam Driver – Historia de un matrimonio

Antonio Banderas – Dolor y Gloria

Jonathan Pryce – Los dos papas

Leonardo DiCaprio – Érase una vez en… Hollywood

Mejor actriz protagonista:

Renée Zellweger – Judy (Ganador)

Charlize Theron – El escándalo

Cynthia Erivo – Harriet

Saoirse Ronan – Mujercitas

Scarlett Johansson – Historia de un matrimonio

Mejor actor de reparto:

Brad Pitt – Érase una vez… en Hollywood (Ganador)

Al Pacino – El irlandés

Anthony Hopkins – Los dos papas

Joe Pesci – El irlandés

Tom Hanks – Un amigo extraordinario

Mejor actriz de reparto:

Laura Dern – Historia de un matrimonio (Ganador)

Florence Pugh – Mujercitas

Kathy Bates – Richard Jewell

Margot Robbie – El escándalo (Bombshell)

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Mejor guion original:

Parásitos (Ganador)

1917

Historia de un matrimonio

Puñales por la espalda

Érase una vez en… Hollywood

Mejor guión adaptado:

Jojo Rabbit (Ganador)

El irlandés

Joker

Los dos papas

Mujercitas

Mejor película internacional:

Parásitos (Corea del Sur) (Ganador)

Corpus Christi (Polonia)

Dolor y Gloria (España)

Honeyland (Macedonia)

Los miserables (Francia)

Mejor película de animación:

Toy Story 4 (Ganador)

Cómo entrenar a tu dragón 3

Klaus

Mr. Link. El origen perdido

¿Dónde está mi cuerpo?

Mejor fotografía:

1917 (Ganador)

El faro

El irlandés

Joker

Érase una vez en… Hollywood

Mejor banda sonora:

Hildur Guðnadóttir – Joker (Ganador)

Alexandre Desplat – Mujercitas

John Williams – Star Wars: El ascenso de Skywalker

Randy Newman – Historia de un matrimonio

Thomas Newman – 1917

Mejor canción original:

I’m Gonna Love Me Again – Rocketman de Elton John (Ganador)

I Can’t Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

I’m Standing With You – Más allá de la esperanza

Into the Unknown – Frozen 2

Stand Up – Harriet

Mejor montaje:

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) (Ganador)

El irlandés

JoJojo Rabbit

Joker

Parásitos

Mejor mezcla de sonido:

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) (Ganador)

1917

Ad Astra

Joker

Érase una vez en… Hollywood

Mejor montaje de sonido:

Le Mans ’66 (Ford v Ferrari) (Ganador)

1917

Joker

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Érase una vez en… Hollywood

Mejor documental:

American Factory (Ganador)

For Sama

Honeyland

The Cave

The Edge of Democracy

Mejor cortometraje documental:

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl) (Ganador)

In the Absence

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Mejor cortometraje de ficción:

The Neighbors’ Window (Ganador)

A Sister

Brotherhood

Nefta Football Club

Saria

Mejor cortometraje animado:

Hair Love (Ganador)

Dcera (Daughter)

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor efectos visuales:

1917 (Ganador)

El irlandés

El rey león

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Vengadores: Endgame

Mejor vestuario:

Mujercitas (Ganador)

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Érase una vez en… Hollywood

Mejor diseño de producción:

Érase una vez en… Hollywood (Ganador)

1917

El irlandés

Jojo Rabbit

Parásitos

Mejor maquillaje y peluquería: