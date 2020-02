Llega el Top 10 de Netflix con las películas y series más populares en tu país

El Top 10 de Netflix es una novedad que acaba de incorporar la plataforma en todo el mundo y que no tiene pérdida, pues se basa en destacar las películas y series más populares de cada país.

Según informan en la nota oficial, el Top 10 de Netflix es una nueva característica del servicio que se ha estado probando en Estados Unidos y México durante los últimos seis meses, ha gustado y ahora se extiende al resto del mundo. En esencia, se trata de un nueva lista, similar a las habituales en las que Netflix muestra las tendencias por categorías, pero algo más específica.

Si eres usuario de Netflix ya conocerás la lista «popular en Netflix», donde supuestamente se incluyen los contenidos que más atención están recibiendo. Sin embargo, no es una lista que especifique cuán populares son los contenidos seleccionados, ni se reduce a diez elementos. El nuevo Top 10 de Netflix sí lo hará, y es que como apuntan desde el servicio, este tipo de listas «son una excelente manera de descubrir lo que es popular».

El Top 10 de Netflix

Podrás encontrar este Top 10 de Netflix tanto en la página principal como segregado por películas y series, se renovará diariamente y los contenidos ahí destacado lo estarán también al navegar o buscar por la plataforma: los distinguirás de manera inequívoca porque estarán marcados con un cuadro rojo en el que pone «Top 10».

No obstante, aunque el Top 10 de Netflix incluirá los diez contenidos más populares en tu país, no estarán ordenados de acuerdo a su popularidad, sino teniendo en cuenta tus gustos, por lo que a pesar de que esta característica es novedosa, no es lo todo detallada que podría.

La compañía señala que «por primera vez, puedes ver qué es popular en Netflix», lo cual es cierto porque solo suelen ofrecer estos datos en contadas ocasiones y siempre que les favorezca, por ejemplo cuando han tenido algún pelotazo y por lo general, solo para animar a sus accionistas; por otro lado, hay que fiarse de que el Top 10 de Netflix refleje la realidad y no únicamente aquello que desean promocionar.

Dicen también que «buscan constantemente formas de mejorar Netflix» y «esperan que esta lista ayude a todos a encontrar algo para ver de manera más rápida y fácil». Sin embargo, en su momento quitaron los comentarios y las puntuaciones por estrellas, que era una vía mucho más directa y comprensible de captar «de manera más rápida y fácil» qué valía la pena y que no. Claro que no es lo mismo algo bueno que algo popular y en Netflix lo saben bien, porque se dedican principalmente a lo segundo.