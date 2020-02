Los Galaxy S20 de Samsung son los primeros smartphones del mercado en recibir la certificación de carga rápida USB que otorga la organización industrial responsable del estándar, el USB Implementers Forum.

Hace un par de años que hay en el mercado decenas de modelos de distintos fabricantes que prometen contar con una función de «carga rápida», pero si los nuevos Galaxy son los primeros en obtener esta certificación de USB-IF, ¿qué significa eso para el resto de dispositivos?

La mayoría de teléfonos móviles inteligentes modernos se cargan a través de un puerto USB. Pero solo algunos cargadores y cables y específicamente bajo la interfaz USB-C con USB 3.1 que admiten el estándar USB Power Delivery (USB-PD), son capaces de suministrar energía a la velocidad y en la cantidad necesarias para lograr una «carga rápida» con un máximo establecido en los 5A y 100 vatios.

Como su nombre indica, esta «carga rápida USB» recarga de energía las baterías a una mayor velocidad y con la seguridad necesaria para ello. Los últimos teléfonos inteligentes no necesitan tanta cantidad de energía y ello es en gran parte por razones de seguridad. Un smartphone típico requiere mucho menos de esos 100 vatios máximos para cargarse y la mayoría de los dispositivos o cables de «carga rápida» alcanzan un máximo de 20 vatios e incluso menos. Más energía genera más temperatura y todos sabemos lo que sucede cuando la batería de un teléfono se calienta demasiado.

Cómo funciona la carga rápida USB

Sin embargo, las nuevas especificaciones USB-PD 3.0 y las fuentes de alimentación programables (PPS), permiten que los dispositivos alteren y gestionen dinámicamente la potencia de carga. Esto no solo logra que la carga sea más eficiente, sino que también permite que los teléfonos inteligentes utilicen de manera segura un consumo de energía mayor y, por lo tanto, se carguen mucho más rápido.

Los Galaxy S20 son los primeros teléfonos inteligentes en ser certificados para PPS y USB-PD, lo que significa que pueden manejar hasta 25W y el modelo Ultra hasta 45 vatios. Técnicamente, el Galaxy Note 10+ fue el primero en admitir modos de carga de 25W y 45W, y Samsung ya ha enviado la solicitud para recibir también la certificación del USB-IF.

Hay otros terminales que soportan modos de carga rápida, pero no cuentan con esta especificación. La más importante es el «Quick Charge 4.0+» de Qualcomm, que puede alcanzar hasta 45 vatios. Fabricantes como Lenovo está preparando un terminal para juegos de alto rendimiento que usará un cargador de 55 vatios.

Estos sistemas de carga rápida permiten obtener varias horas de funcionamiento con pocos minutos de carga. Por ejemplo, un iPhone 11 que use accesorios secundarios para usar cargadores rápidos USB-C, puede alcanzar aproximadamente el 50 por ciento de la duración de la batería después de treinta minutos de carga.

Teniendo en cuenta que las baterías son componentes fundamentales en cualquier dispositivo móvil y en particular en un smartphone, y que la autonomía es una característica que la industria no ha terminado de resolver correctamente ante el aumento de tamaño y potencia de las últimas generaciones, esta carga rápida USB es un gran alivio para el usuario, aunque requiere un buen cargador y cables USB Tipo C certificados y de calidad para obtener la mayor velocidad que permite la norma y recargas seguras para no dañar los terminales.

Otro escenarios que ayudará a mejorar esta característica y de paso a eliminar la basura electrónica, es la votación del Parlamento Europeo que obligará a crear un cargador común para todos los dispositivos electrónicos portátiles la Unión Europea. Medidas legislatorias (muy necesarias) para asegurar la interoperabilidad de los distintos cargadores inalámbricos con diferentes dispositivos móviles: aumentar el volumen de cables y cargadores recogidos y reciclados en los Estados miembros y evitar costes innecesarios en la compra de nuevos cargadores.

El europarlamento estaría preparando también una propuesta para simplificar el reemplazo de las baterías. Según el borrador filtrado, los fabricantes deberán facilitar a los consumidores el cambio de las baterías no solo de los teléfonos inteligentes, sino también de las tabletas y los auriculares inalámbricos.