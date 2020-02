Si no tienes plan para este fin de semana no te preocupes, te traemos una propuesta muy interesante: disfrutar gratis de The Division 2 y Black Desert Online Remastered. Ambos juegos estarán disponibles sin coste hasta el 2 de marzo a través de Uplay y de Steam.

La promoción es muy sencilla. En el caso de The Division 2 puedes jugar gratis a todo el contenido original, incluyendo el modo campaña, desde hoy hasta el día dos de marzo. Para disfrutarlo solo tienes que utilizar una cuenta de Uplay, descargarlo y proceder a su instalación. También puedes hacerlo a través de la Epic Games Store.

Una vez que finalice el periodo gratuito todo tu progreso quedará guardado, lo que significa que podrás continuar donde lo dejaste si decides comprar el juego. Es un buen momento para disfrutar del modo historia sin tener que gastar un céntimo. No está tan «trabajado» como el original, al menos a mi no me gustó tanto, pero es divertido y por ese precio (0 euros) merece una oportunidad.

En el caso de Black Desert Online Remastered la idea es diferente, ya que si reclamas el juego antes del 2 de marzo podrás será tuyo para siempre. Sí, esto quiere decir que no es una promoción de juega gratis durante un tiempo, como ocurre con The Division 2, sino que una vez que lo hayamos reclamado pasará a ser nuestro de forma permanente. Solo necesitamos entrar en Steam con nuestra cuenta y completar el proceso.

También he tenido la oportunidad de jugar a Black Desert Online Remastered y debo decir que a nivel gráfico me gusta mucho, pero es un «come horas». La calidad visual que presenta es excelente, aunque debo decir que a nivel técnico tiene mucho margen de mejora (problemas de «popping» muy marcados, algunos tirones y un efecto borroso en distancias medias). Interesante si te gusta el género MMORPG.

Requisitos para jugar a The Division 2

Mínimos:

Windows 7, 8 o 10 como sistema operativo.

Procesador Core i5 2500K o AMD FX 6350.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GTX 670 con 2 GB o Radeon R9 270 con 2 GB.

DirectX 11, compatible con DirectX 12.

Recomendados (1080p):

Windows 7, 8 o 10 como sistema operativo.

Procesador Core i7 4790 o Ryzen 5 1500X.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon RX 480 con 4 GB o GTX 970 con 4 GB.

DirectX 11, compatible con DirectX 12

Requisitos para jugar a Black Desert Online Remastered

Mínimos:

Windows 7, 8 o 10 como sistema operativo.

Procesador Core i3 350.

4 GB de RAM.

Tarjeta gráfica 9800 GTX o Radeon HD 3870.

DirectX 10.

Recomendados (1080p):